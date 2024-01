Ex Enap, il bando fa flop 

Nemmeno due milioni di euro di sconto suscitano l’interesse per l’ex compendio Enap: la terza asta fallimentare è andata deserta e la sfilza di creditori da un lato va su tutte le furie, dall’altro inizia a rassegnarsi: «I soldi che ci spettano non li vedremo mai». Di recente infatti si è chiuso il terzo bando di vendita indetto dal Tribunale fallimentare di Cagliari che gestisce la dismissione del grande ex compendio dell’ente di formazione professionale creato una settantina di anni fa da Giovanni Maria Lai (alla cui memoria Carbonia ha dedicato una via).

L’ex Enap

Quasi 17 mila metri quadrati, una decina di fabbricati (alcuni con irregolarità), un centro direzionale e una fetta di ex albergo operaio: ancora una volta il Tribunale ha posto alla vendita il lotto unico e il risultato non si discosta: asta deserta. La prima, nel gennaio 2023, fissava come base circa 6 milioni e mezzo, la seconda in estate poco più di 5 milioni, la terza poche settimane fa è calata a poco più di 4 milioni. «Ma sempre a lotto unico – analizza l’avvocato Marco Zusa, curatore degli interessi di molti creditori – la situazione è grave: dopo i ripetuti suggerimenti informali metteremo per iscritto la necessità di mettere in vendita il compendio suddividendolo in tanti mini lotti perché sappiamo che in tal caso ci sarebbero investitori interessati».

I creditori

Alla finestra decine di persone, fra ex dipendenti, fornitori di beni e servizi, e qualche ente pubblico. «Siamo a un bivio – accusa Francesca Pisano, fornitrice di materiali edili – se il prezzo scende e non si divide in mini lotti rischiamo di incassare meno del dovuto». Ma più il tempo passa, più le pretese dei creditori svaniscono: «Aspetto mesi di stipendi arretrati da una decina di anni – sottolinea Daniele Piras – e sono certo che non li vedrò mai più: il Tribunale ha capito che la prassi sinora adottata non sta portando a nulla?». Ma non appare così facile: potrebbe servire un nuovo frazionamento catastale e la valutazione delle servitù di passaggio fra un mini lotto e l’altro. Probabile che con la quarta asta il prezzo scenda ancora. Il complesso consta di 9 fabbricati (la maggior parte capanni artigianali), due ex campi da tennis, ma non il campo di calcio che appartiene ad Area. Il fallimento è stato sancito alcuni anni fa. La destinazione urbanistica del compendio è vincolata a uso servizi tecnologici, culturali, scolastici e per ora non può essere modificata. Un ex impero economico in congelatore.

