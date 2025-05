Ex Enaip, stabile acquistato dal Comune 

Il Consiglio vota l’acquisto dei locali dell’ex Enaip, di proprietà dell’Acli, racchiusi tra le vie Stazione, Aldo Moro, San Giacomo e Raffaello Sanzio che per anni hanno ospitato un centro di formazione, uno di assistenza fiscale nonché altre attività sportive, ricreative e commerciali. Ma la scelta non convince la minoranza: «L’amministrazione si trova in mano una decina di caseggiati fatiscenti, meno di un milione di euro per ristrutturarli e ha idee vaghe sui possibili futuri utilizzi».

Le critiche

«Da destinare a scopi istituzionali è l’unico indirizzo a oggi presente - contesta il consigliere di minoranza Leopoldo Trudu - mi chiedo se sia legittimo che in un testo di delibera non siano indicati gli usi specifici degli immobili, la loro destinazione finale».

L’unico vincolo esplicitato dalla Regione in fase di concessione del finanziamento era quello di mettere a norma i locali. Perplessità anche dall’ex sindaca Anna Paola Marongiu, oggi in minoranza: «La delibera propedeutica del 2022 prevedeva che venissero definite in fase di acquisizione le attività da svolgere in quei locali. Vogliamo più dettagli su quali saranno questi “fini istituzionali”, è importante condividere gli obiettivi. Per noi è fondamentale che gli stabili mantengano la natura per la quale erano stati creati, cioè come scuola di formazione per generare cultura e lavoro».

I fondi

Nell’ottobre 2022 il Comune era risultato beneficiario di un finanziamento regionale di 2,4 milioni per acquistare, ristrutturare e riqualificare alcuni stabili dell’ala destra dell’area. Soldi insufficienti: un milione e mezzo servirà per la sola compravendita. I restanti non basteranno a mettere in sicurezza neanche uno degli stabili: «I lavori di ristrutturazione - ha spiegato la sindaca Monica Cadeddu - andranno programmati una volta che avremo chiari gli effettivi costi da sostenere. Solo allora potremo valutare di richiedere ulteriori finanziamenti». E specifica: «La destinazione verrà individuata dalla Giunta».

Lo scontro

La preoccupazione di Leopoldo Trudu è quella che i locali ex Enaip restino vuoti e chiusi per chissà quanto tempo: «Abbiamo chiesto con forza che l’amministrazione li lasciasse a disposizione delle associazioni. Che fretta c’era di mandarle via? Avevano anche una funzione di custodia».

Replica Cadeddu: «L’amministrazione non ha mandato via nessuno, i contratti sono stati rescissi dalle Acli e comunque non sarebbe stato comunque possibile sottoscrivere i contratti di locazione né per le associazioni né per altre attività dal momento che si tratta di spazi privi dei requisiti minimi di sicurezza, agibilità e conformità normativa. Sentire affermazioni in senso contrario da parte di due ex sindaci appare quindi quantomeno inopportuno ed è grave che facciano passare il messaggio che si sarebbe potuto fare. E questo, chi ha avuto responsabilità amministrative in passato, dovrebbe saperlo bene».

RIPRODUZIONE RISERVATA