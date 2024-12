Ex distributore, al via i lavori di riqualificazione 

Dopo un lungo stop che dura da anni, ora riprenderanno i lavori di riqualificazione dell’area del vecchio distributore Agip in piazza Cesare Battisti dismesso da anni e che si trova a due passi dalla vecchia stazione, regno del degrado e dell’incuria simboleggiato dalla rete metallica che circonda l’intera area che attende ancora di essere riqualificata da troppo tempo.

Adesso aprirà il cantiere che non avrà nessun costo per le casse comunali come spiega il sindaco Stefano Altea, che ha la delega ai lavori pubblici: «L'intervento verrà realizzato dalla società Eni Rewind e prevede la realizzazione di una superficie in cemento granigliato e due aiuole, richiamando la geometria del resto della piazza. La fine dei lavori dovrebbe essere prevista entro l'anno, con la speranza di fare un bel regalo ai sangavinesi per questo Natale».

Così potrà avere maggiore decoro un’area del paese trascurata da troppi anni nonostante tante promesse. (g. pit.)

