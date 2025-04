Ex Distilleria, è tutto bloccato 

I lavori di risanamento, recupero e valorizzazione dei ruderi dell’ex Distilleria Zedda-Piras, abbandonata dal 1982, sarebbero dovuti iniziare l’autunno scorso. Eppure, a distanza di sei mesi, in viale Ciusa angolo via Biasi il cantiere non è ancora stato avviato. Il motivo? Sarebbero insorti intoppi burocratici e allo stato risulta impossibile prevedere quando la situazione potrà sbloccarsi. La riqualificazione, insomma, resta al palo. Nel frattempo le vecchie strutture della distilleria, memoria del passato industriale pirrese, cadono a pezzi: alcuni tetti sono già crollati e le mura perimetrali in làdiri, i mattoni in terra cruda, si sgretolano ogni giorno di più, specialmente in coincidenza dello svincolo per l’Asse mediano.

La ciminiera

L’area, 27 mila metri quadri tra Cagliari e Pirri, appartiene alla società Am Building. Dopo la realizzazione, alcuni anni fa, di un moderno complesso residenziale caratterizzato da volumetrie bianchissime, con parcheggi sotterranei e una grande piazza, nel 2024 sarebbe dovuta scattare anche la cosiddetta “fase 2” che prevede appunto la riqualificazione della parte vecchia, con la messa in sicurezza dei caseggiati, il restauro dell’iconica ciminiera dei primi del Novecento e la realizzazione di nuovi edifici. I lavori sarebbero dovuti durare due anni per un costo di circa 12-15 milioni di euro. Ma è tutto bloccato. «Il piano è di iniziativa privata e l’Amministrazione auspica che si porti a compimento il prima possibile - dice una nota del Comune - il procedimento è attualmente sospeso per la definizione di aspetti preliminari al rilascio dei titoli abilitativi edilizi».

Imbarazzo

«Ma la questione è più delicata e non nascondo che siamo un po’ in imbarazzo», afferma Tonino Fadda, titolare dell’omonimo Studio di architettura cui si deve il progetto di riqualificazione, «lungi da noi fare polemiche ma la realtà è che siamo pronti ad avviare i lavori e non possiamo farlo a causa di cavilli burocratici. Nel 2010 il progetto fu infatti approvato con tutti i crismi. Si scrisse nella delibera che il Comune aveva fatto un’analisi paesaggistica e che non vi erano ostacoli. Tanto è vero che poi è stata sottoscritta la convenzione urbanistica, in seguito ripresa con una serie di integrazioni».

E l’iter andò avanti: le concessioni furono rilasciate e i primi palazzi bianchi vennero costruiti nell’area libera. «Entrambi gli interventi, fase 1 e 2, rientrano in un unico Piano attuativo», precisa l’ingegner Fadda, «e per la riqualificazione della parte vecchia ci avevano assicurato che era ugualmente tutto a posto, anche dal punto di vista della Soprintendenza e della Regione, che addirittura premiò il nostro progetto. Di recente, però, abbiamo appreso che ci sarebbero invece dei problemi legati proprio all’autorizzazione paesaggistica. E ora siamo di fatto in stallo. Ci auguriamo pertanto che sia avviato quanto prima un confronto con tutte le parti e che si trovi una soluzione concreta».

