Ex discoteca, indagini in corso 

Continuano le indagini da parte delle autorità sull’incendio della note scorsa che ha devastato l’ex discoteca "Grace Kelly” e “Il Pirata”, in via Diaz, in prossimità della Strada Statale 195. Il fuoco è iniziato intorno alle 20, i vigili del fuoco sono intervenuti in seguito alle segnalazioni degli automobilisti e residenti della zona.

Grazie alle due squadre dei vigili del fuoco, le fiamme sono state spente definitivamente intorno alle 21.

Sul caso resta ancora molta incertezza sulle cause del rogo che ha devastato il terreno dell’ex discoteca, ma senza lambire le abitazioni vicine. I carabinieri della stazione di Pula guidati dal luogotenente Bruno Caruso proseguono le indagini per avere chiarezza sulle cause che hanno sprigionato l’incendio.

