Ex discariche pubbliche, due milioni per il monitoraggio 

Due milioni di euro per la sicurezza ambientale delle discariche pubbliche di rifiuti urbani. È l’importo stanziato dalla Regione e destinato a cinque impianti: a “Is Candiazzus" (Consorzio industriale provinciale di Cagliari) di Iglesias saranno assegnati 577.500 euro; un uguale importo a Carbonia-“Sa Terredda” (Consorzio industriale provinciale di Cagliari); a Villasimius, impianto “Su Zimmioni” (Comune) spettano 500mila euro. Ancora, a Bono-“Monte Pazza” (Comunità montana del Goceano) 65mila euro; a Macomer-“Monte Muradu” (Consorzio zona industriale Macomer) verranno destinati 300mila euro.

Si tratta di fondi per la gestione post-operativa delle discariche pubbliche, in base al decreto 36 del 2003che stabilisce obblighi pluridecennali di monitoraggio e controllo ambientale a partire dalla chiusura definitiva degli impianti. «Con questo provvedimento», spiega l’assessora all’ambiente Rosanna Laconi, «la Regione ottempera agli obblighi di legge e ribadisce l’impegno per la sicurezza ambientale e per il rispetto delle normative europee e nazionali in materia di gestione dei rifiuti. Interveniamo per supportare gli enti titolari delle discariche nel presidio di impianti non più attivi, ma ancora soggetti a obblighi di vigilanza, prevenzione e manutenzione, a tutela dell’ambiente e della salute pubblica». In fase di riparto, spiega una nota, «è stato valorizzato l’utilizzo di eventuali fondi residui non ancora programmati dagli anni precedenti, in particolare per le discariche del Consorzio Industriale di Cagliari, in modo da garantire l’equilibrio tra esigenze effettive e risorse disponibili».

