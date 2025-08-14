VaiOnline
La Regione.
15 agosto 2025 alle 00:50

Ex discariche pubbliche, due milioni per il monitoraggio 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Due milioni di euro per la sicurezza ambientale delle discariche pubbliche di rifiuti urbani. È l’importo stanziato dalla Regione e destinato a cinque impianti: a “Is Candiazzus" (Consorzio industriale provinciale di Cagliari) di Iglesias saranno assegnati 577.500 euro; un uguale importo a Carbonia-“Sa Terredda” (Consorzio industriale provinciale di Cagliari); a Villasimius, impianto “Su Zimmioni” (Comune) spettano 500mila euro. Ancora, a Bono-“Monte Pazza” (Comunità montana del Goceano) 65mila euro; a Macomer-“Monte Muradu” (Consorzio zona industriale Macomer) verranno destinati 300mila euro.

Si tratta di fondi per la gestione post-operativa delle discariche pubbliche, in base al decreto 36 del 2003che stabilisce obblighi pluridecennali di monitoraggio e controllo ambientale a partire dalla chiusura definitiva degli impianti. «Con questo provvedimento», spiega l’assessora all’ambiente Rosanna Laconi, «la Regione ottempera agli obblighi di legge e ribadisce l’impegno per la sicurezza ambientale e per il rispetto delle normative europee e nazionali in materia di gestione dei rifiuti. Interveniamo per supportare gli enti titolari delle discariche nel presidio di impianti non più attivi, ma ancora soggetti a obblighi di vigilanza, prevenzione e manutenzione, a tutela dell’ambiente e della salute pubblica». In fase di riparto, spiega una nota, «è stato valorizzato l’utilizzo di eventuali fondi residui non ancora programmati dagli anni precedenti, in particolare per le discariche del Consorzio Industriale di Cagliari, in modo da garantire l’equilibrio tra esigenze effettive e risorse disponibili».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

L’intervista

Nanni Fodde, 100 anni e 100mila auto

l A. Carta
Il focus

Turismo in calo? «Presto per dirlo» L’estate anomala del Sud Sardegna

Negli hotel di Villasimius e Pula qualche camera è restata vuota 
Gianni Agus Ivan Murgana
L’incidente

Si scontra con la moto contro un’auto: muore un dentista

La vittima è Maurizio Molfino, 70 anni: di origini lombarde, risiedeva a Castelsardo 
Mariangela Pala
Cronaca

L’ultimo saluto al soccorritore

Don Antonio Mura: «Vicini alla famiglia anche solo con il silenzio» 
Angelo Cucca
Buddusò.

Un uomo sospettato per il delitto

Andrea Busia
L'intervista

«Il buon gusto e la parsimonia mi hanno salvato»

Nanni Fodde, patriarca dell’Acentro, si racconta: l’azienda, la famiglia e lo sguardo su 100 anni di vita 
Alessandra Carta
Eolico

Veglia degli attivisti a Torre dei Corsari «No alle pale cinesi»

Il Presidio del Popolo Sardo attacca: «Fuori dall’Isola i nuovi pirati del mare» 
Santina Ravì
L’emergenza

L’anonima discariche si dirama sulla Nuoro-Olbia

Le piazzole invase da gomme, batterie d’auto, bottiglie di birra 
Gianfranco Locci RIPRODUZIONE RISERVATA  
La storia

«La verità dal Dna Così ho scoperto chi era mio padre»

Maria Grazia Lai, 70 anni, cagliaritana: «Io, l’ultima figlia dei Devilla di Aritzo» 
Piera Serusi