Ex deposito militare, il futuro è un mistero 

Bisogna spingersi con lo sguardo oltre la cancellata nera per coglierne la bellezza ma anche la tristezza dovuta all’abbandono. Quindici ettari di verde in superficie, con vista sul Parco di Molentargius, e un tesoro nascosto fatto di gigantesche cisterne scavate per chilometri nel sottosuolo per ospitare l'oleodotto segreto e un interminabile reticolo di tubi e labirinti. Una piccola città dismessa nascosta nel ventre di Monte Urpinu.

Abbandono

Benvenuti all’ex deposito carburanti dell'Aeronautica militare in via Is Guadazzonis: a 18 anni dalla chiusura (era l’agosto del 2007 quando passò dalla Difesa al Demanio dello Stato e poi alla Regione), e oltre 5 milioni di euro di soldi pubblici spesi senza interventi di manutenzione né di valorizzazione, il destino di una delle aree più straordinarie della città resta un mistero. La Regione, lo scorso inverno, ha deciso di realizzare lì la Cittadella della Protezione civile e vari uffici. Ora, un ordine del giorno di Alessio Alias, firmato da tutti i consiglieri di maggioranza e votato all’unanimità in Consiglio comunale, riapre il dibattito sulla opportunità di quella decisione. «Una decisione che rispettiamo perché testimonia l’interesse della Regione, ma riteniamo che destinare quell’area di enorme valore ambientale alla sede della Protezione civile non sia la scelta migliore per la città», spiega Alias. «Al di là della soluzione, chiediamo che venga coinvolto il Comune». Obiettivo: aprire quello spazio alla cittadinanza, valorizzando il parco, i sotterranei, creando un centro polisportivo, di aggregazione sociale e culturale. «C’è un dialogo costruttivo con la Regione», dice Alias. Il riferimento è al recente Piano di Città, l’accordo che coinvolge Stato, Demanio e Comune, finalizzato alla valorizzazione degli immobili pubblici. «Inseriamo l’ex Deposito all’interno del Piano di Città, al fine di valutare insieme le migliori soluzioni per la sua valorizzazione».

Il dibattito

Il dubbio sull’opportunità di utilizzare quel compendio per la Protezione civile lo aveva sollevato già tre mesi fa in Consiglio regionale Umberto Ticca (capogruppo dei Riformatori): «È una decisione difficile da accettare, sia per le modalità adottate che per la scelta in sé perché rappresenta una nuova forma di servitù e condanna uno spazio dal grande potenziale a un uso penalizzante e chiuso ai cittadini». Concetto che in qualche modo ribadisce Giuseppe Farris (consigliere comunale di CiviCa 2024): «La scelta di destinare il compendio alla Protezione civile nell’ex deposito confligge con il buonsenso. È già agli atti dell'amministrazione la petizione del comitato di quartiere Amsicora 2020, che la vorrebbe come sede del comitato finalizzata ad attività di aggregazione sociale. Le linee guida del Puc valorizzano la vocazione ambientale del compendio. Anche il Consorzio Molentargius ha proposto un’estensione del perimetro del Parco che potrebbe essere adottata a breve».

Scenari

Paolo Erasmo è stato uno dei militari dell'Aeronautica che nella base ha lavorato dal 1986 al 2007, anno del definitivo smantellamento dell'impianto. Oggi con l’associazione “Amici naturalmente” lavora per la valorizzazione del compendio. «La delibera della Regione non tiene conto dell’esigenza della città: collegarla con il Parco di Molentargius, aprendo quello spazio alla cittadinanza, è un’aspirazione legittima». «La vicinanza ai principali nodi di traffico renderebbe l’ex deposito il luogo ideale per collocarvi la caserma della polizia locale», dice Pierluigi Mannino, capogruppo di FdI in Consiglio. «Feci questa proposta già nel 2011, ma l’amministrazione fece altre scelte, a mio parere, meno utili». ( ma. mad. )

