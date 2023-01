Ex Cotonificio, lavori fermi 

I lavori di restyling dell’ex Cotonificio si sono fermati e all’orizzonte c’è lo spettro della risoluzione del contratto. La notizia era nell’aria da tempo, ma è stata confermata nell’ultima commissione Lavori Pubblici ai consiglieri comunali del gruppo Per Alghero, che chiedevano spiegazioni. «L’impresa avrebbe da tempo abbandonato il cantiere in modo arbitrario, – riferisce il consigliere Pietro Sartore - tra le ipotesi concrete su quanto potrà succedere nel futuro a questo punto è piuttosto facile intravedere anche una possibile risoluzione contrattuale». Dopo lo stop ai lavori della piscina coperta, dunque, ora si rischia che anche il cantiere dell’ex Cotonificio venga abbandonato. Il piano da tre milioni di euro avviato nell’aprile del 2021 avrebbe dovuto concludersi in 548 giorni. L’Amministrazione aveva consegnato il cantiere all’impresa Imped srl di Sassari con un progetto che prevede l’abbattimento di buona parte del complesso industriale e la riqualificazione di ciò che resterà degli anni Cinquanta. All’interno botteghe artigianali, laboratori e spazi espositivi. Un progetto corposo, costituito dal 168 elaborati che disegnano e descrivono la creazione di un vero e proprio polo di eccellenza con spazi dedicati all’aggregazione, ai laboratori artigiani, agli incontri culturali, con esposizioni, mostre, svago e nuova impresa. «Trattandosi di opere pubbliche, il ritardo nella consegna dei lavori è quasi fisiologico – fa sapere Monica Pulina, presidente della commissione consiliare. «Ad aggravare ulteriormente la situazione ci ha pensato l'aumento dei prezzi dei materiali ormai fuori controllo». Gli uffici comunali hanno rivisto il capitolato sulla base dei parametri fissati dai decreti, «nonostante ciò – conclude il sindaco Mario Conoci - pare che l’impresa ritenga di non riuscire a rientrare nelle spese».

RIPRODUZIONE RISERVATA