Ex Cotonificio fermo, rescisso il contratto 

Il cantiere era deserto ormai da settimane, ma adesso è ufficiale: il Comune ha provveduto alla rescissione del contratto con l’impresa per i lavori di recupero dell’ex Cotonificio di via Marconi. «Si tratta della strada più celere per evitare nuove lungaggini burocratiche e amministrative e non bloccare ulteriormente un’opera fondamentale per il quartiere e la città, per la realizzazione della quale rimane l’impegno prioritario dell’Amministrazione», fa sapere il sindaco Mario Conoci.

I ritardi

All’origine del provvedimento i gravi ritardi rispetto al crono programma, superiori a 150 giorni, dovuti anche al fatto che l’impresa di Sassari aveva chiesto un adeguamento del capitolato a causa dell’aumento dei prezzi dei materiali. Gli uffici comunali avevano rivisto il budget sulla base dei parametri fissati dai decreti, ma non è bastato. L’Amministrazione ha così contestato la mancata ripresa dei lavori “sospesi arbitrariamente”, dichiarando già a settembre la messa in mora dell’impresa per inadempienza. Poi è arrivata la risoluzione del contratto. Il primo cittadino ritiene non ci sia alcuna responsabilità da imputare agli uffici comunali, <che nulla hanno potuto, se non constatare l’oggettiva difficoltà dell’impresa nel portare avanti l’opera>.

Le polemiche

Fortemente critici i consiglieri di opposizione: «Una vergogna. Questa giunta non ne azzecca una. Anche l’ex Cotonificio di via Marconi subisce la stessa sorte della piscina coperta. Annullati i contratti. Rescissi. Bloccati. Opere pubbliche ferme, abbandonate, incompiute», scrivono in una nota i gruppi Per Alghero, Futuro Comune, Sinistra in Comune e Pd: «Altrettanto si può dire per altri progetti analoghi per sorte all’ex Cotonificio o alla piscina ereditati dalla giunta precedente, i lavori infiniti e bloccati nel palazzo comunale di via Columbano, quelli nella scuola del terzo millennio in via Tarragona di cui solo l’impalcatura fa bella mostra di se, quelli del mercato alla Pietraia e del micro nido in via Malta, finanziati, progettati e mai avviati. E l’elenco sarebbe ancora lungo». L’assessore ai Lavori Pubblici Antonello Peru, invece, spera ancora di poter riaprire la procedura di affidamento, «con l’obiettivo di andare in continuità con i lavori parzialmente realizzati, guadagnare tempo e portare a compimento un intervento atteso dai residenti del popoloso quartiere algherese e dalla città». La stessa strategia messa in campo per il cantiere della piscina coperta, opera abbandonata a metà. Peccato che, come fanno notare anche gli avversari politici, finora non abbia dato i risultati sperati.