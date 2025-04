Ex Corte dei Conti, rinascita dopo l’abbandono  

Dopo l’ex palazzo Cariplo di viale Bonaria, anche il complesso edilizio dell’ex Mef (Ministero dell’economia e delle finanze), tra via XX settembre e via Sonnino, si appresta a rinascere. I lavori, suddivisi in due lotti, sono in corso per un investimento complessivo di 3 milioni di euro.

La torre interna, alta 12 piani, di proprietà della società Ragosta di Napoli, ospiterà perlopiù uffici e studi professionali (alcuni, ristrutturati, sono già operativi) mentre il primo livello sarà dedicato ai servizi, tra cui un bar-ristorante. Un altro stabile, con affaccio diretto su via XX Settembre, è ponteggiato e sarà ugualmente riqualificato su iniziativa privata. Ospiterà uffici e nuclei abitativi.

«Si tratta di due proprietà e di due interventi distinti», chiarisce Alessio Noto, dello studio immobiliare Dimore Residenze - Holidays & Commerce, «a noi compete la palazzina di 12 piani, ribattezzata “torre big” o “torre blu” per il suo colore che si fonde con il cielo. Sono già state concluse le opere di ristrutturazione esterna e si sta lavorando all’interno (impianti e nuovi ascensori)». L’intervento restituirà decoro all’edificio nel rispetto dell’architettura originaria. «L’area include 4.200 metri quadri di superficie esterna (dove sono stati tracciati una cinquantina di parcheggi, già in uso) e 5.000 di superficie interna». Prevista la realizzazione di aree verdi e di uno spazio attrezzato per bambini.

La storia

«L’edificio ex Corte dei Conti venne realizzato nel 1978-1980 su progetto dell’ingegner Josto Musio, dall’impresa Ices, per il ministero del Tesoro», spiega Antonello Angioni, autore del libro, di recente pubblicazione, “Cagliari: i palazzi, le famiglie, le imprese”. «Il complesso si articola su tre corpi di fabbrica di diversa altezza e risulta difficilmente percepibile nella sua articolazione se non attraverso una vista da lontano. Su via XX Settembre, a filo strada, è collocata la lama dei 6 piani, mentre la torre di 12 piani e un corpo di 3 piani sono orientati secondo la direzione di via Sonnino. Il sistema costruttivo a telai in calcestruzzo ha reso libere le divisioni interne realizzate con partizioni prefabbricate. Il particolare motivo a incastro della pannellatura esterna crea un effetto di strappo che simula l’allontanamento di un piano dall’altro. L’effetto di verticalità è accentuato da nervature che, in alcuni casi, fungono da cavedi per gli impianti».

