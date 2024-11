Ex convento, riapre il cantiere 

Le abbondanti colate di cemento armato utilizzate nella fase “militare” non hanno alterato il fascino del complesso. Varcare la soglia dell’ex convento di San Francesco, in via Sant’Antonio, è come fare un passo indietro nel tempo: tra le arcate, i colonnati e le possenti murature si respira una storia millenaria. Ora per l’antico edificio del XIII secolo, già al centro di un primo intervento di recupero iniziato nel 2019, si apre una nuova fase.

La consegna

Ieri, alla presenza di Patrizia Luciana Tomassetti, del segretariato regionale del ministero della Cultura, e di Paolo Margaritella, della soprintendenza archeologica, sono stati consegnati al consorzio Imprenet di Padova i lavori di tre nuovi lotti. Poco meno di due milioni di euro per trasformare lo stabile nella nuova sede dell’Archivio di Stato. Non basteranno a terminare il restauro, ma il Ministero ha già provveduto a richiedere le risorse necessarie.

L’opera

«È previsto il recupero integrale della chiesa che sarà riportata al suo antico splendore - ha spiegato Tomassetti - il solaio moderno sarà eliminato, l’edificio sarà a tutt’altezza e ospiterà la sala di accoglienza e quella per le conferenze». I lotti quattro e cinque, invece, saranno destinati alle finiture, agli impianti e alla pavimentazione degli ambulacri, i lunghi corridoi che uniscono le strutture del complesso. «Ci sarà una campagna di scavi archeologici nel chiostro - ha aggiunto Tomassetti - per verificare l’esistenza dell’antico pozzo che ancora non è stato trovato». Poco meno di due anni di tempo per ultimare l’intervento e restituire alla città un luogo simbolo.

La maestria

«La parte più antica, quella della chiesa, fu realizzata da maestranze di elevatissimo livello, a conferma della potenza del Giudicato d’Arborea - ha ricordato Patrizia Luciana Tomassetti - intorno al XIV secolo si sono aggiunti gli edifici del convento dei francescani e successivamente il chiostro».

Verso la metà dell’Ottocento la prima grande trasformazione con la demolizione, ad opera degli stessi frati, di parte del presbiterio. Poi il passaggio allo Stato che ne fece un distretto militare fino al Duemila, quando è stato giustamente acquisito dal ministero della Cultura.

Interventi precedenti

Nel 2019 il primo intervento di recupero strutturale, con l’ausilio di micropali per il consolidamento delle fondazioni, destinate a reggere il peso degli archivi compattabili. Non solo un luogo di memoria nel futuro dell’ex Convento, ma anche un centro culturale e di ricerca, aperto a studiosi e cittadini. «La funzione di Archivio di Stato ne assicura la fruizione pubblica - ha assicurato la responsabile del progetto - Sarà un luogo dove gli studiosi potranno approfondire la storia del territorio e nell’occasione visitare il complesso».

RIPRODUZIONE RISERVATA