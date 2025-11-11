Ex convento, dopo 6 anni di lavori arriva l’ultimo atto 

Ad un anno esatto dall’avvio dei lavori che hanno impresso una decisiva accelerata all’intervento iniziato nel 2019, l’ex convento di San Francesco si prepara a vivere il capitolo decisivo della sua rinascita.

La Soprintendenza ha pubblicato il bando per il sesto lotto di interventi: un progetto da 6,93 milioni di euro (500mila euro nel 2025 e nel 2026, il resto nel 2027) finanziato dal ministero della Cultura per completare finiture, impianti e arredi della futura sede dell’Archivio di Stato di Oristano.

Dopo anni di consolidamenti, restauri strutturali e scavi archeologici, il cantiere entra adesso nella fase più delicata: quella che restituirà pienamente vita e funzione al complesso trecentesco. Il bando, firmato dalla soprintendente Elena Anna Boldetti e che vede Patrizia Luciana Tomassetti come responsabile unica del progetto, prevede l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria — dalla progettazione di fattibilità alla direzione operativa — per un importo complessivo di 423.922 euro.

I tempi sono stretti: 75 giorni per la redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica e altri cento per il progetto esecutivo. Poi, via ai lavori, che interesseranno gli ambienti interni, gli impianti e l’allestimento delle sale destinate all’accoglienza del pubblico e alla consultazione di migliaia di preziosi documenti sulla città.

Il recupero dell’ex convento di San Francesco, già trasformato nel corso dei secoli da luogo religioso a distretto militare, si avvia così verso il traguardo. L’obiettivo è ambizioso: consegnare alla città non solo un Archivio moderno e funzionale, ma un polo culturale aperto a studiosi e cittadini, un luogo di memoria per mantenere viva la storia del territorio.

Con al suo interno una nuova piazza pubblica che renderà al centro storico cittadino un'area pienemante recuperata e fruibile dopo decenni di abbandono e degrado.

