Ex convento del Carmine,  sì al restauro da 300mila euro 

La Giunta Marras ha dato il via libera ai passaggi preliminari per tre opere strategiche. Si tratta di tre progetti con cui il Comune parteciperà ai bandi regionali per ottenere i finanziamenti e realizzare gli importanti interventi. Uno dei progetti riguarda il restauro e il risanamento conservativo della ex tipografia, per un importo complessivo di 300mila euro. L'incarico è stato affidato all’architetta Barbara Peri che ha redatto il progetto di fattibilità tecnico-economica, già validato dal responsabile unico del procedimento e sottoposto alla Soprintendenza per le necessarie autorizzazioni. Analogo valore economico, 300mila euro, anche per il secondo intervento con cui si intende restaurare la copertura dell’ex convento del Carmine. La progettazione è stata curata dall’architetto Giovanni Mastinu e comprende anche la documentazione e la richiesta di nulla osta all’Ufficio tecnico paesaggistico. Il terzo intervento da mezzo milione di euro riguarda invece la ricostruzione del collettore per la raccolta delle acque bianche nel tratto tra via Cugia e il Lungo Temo. L’incarico di progettazione è stato affidato all'ingegnere Antonino Mazzullo, capogruppo della Rtp con Vargiu e Pilo. «Si tratta di opere strategiche - ha sottolineato l'assessore ai Lavori pubblici Federico Ledda - che rispondono a esigenze di tutela del patrimonio storico e di miglioramento delle infrastrutture cittadine». ( s.c. )

