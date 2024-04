Ex convento, 2 milioni per la chiesa 

Poco meno di due milioni e mezzo di euro e interventi per due anni, o giù di lì, che consentiranno di concludere la parte della chiesa gotica, nel complesso dell’ex convento di San Francesco. Per la fine del cantiere di via Sant’Antonio ci vorranno, però, altri 4 milioni di euro, risorse che il Segretariato regionale per la Sardegna del Ministero della Cultura sta già tentando di recuperare, in modo da mettere a disposizione della città il polo archivistico: diverse sale di consultazione, la piazza dedicata alla Carta de Logu e il giardino con gli aranci accanto alla fontana.

La novità

Il Segretariato ha pubblicato l’avviso per la manifestazione di interesse che riguarda tre blocchi di finanziamento, in totale due milioni e 400mila euro. Con questa cifra si realizzeranno gli interventi di riduzione di rischio sismico, il completamento del polo archivistico che comprende finiture e arredi. Le manifestazioni dovranno essere depositate entro il 15 maggio. Nel frattempo, intanto, i lavori stanno procedendo, facendo emergere l'impianto antico, a partire dall'aula della chiesa che risale alla metà del 1200: la facciata gotica si può scorgere dall'esterno, in via Sant'Antonio.

Le sepolture

Nel corso degli interventi una parte significativa hanno rappresentato i lavori di scavo, che fra gli altri aspetti hanno rivelato una serie di sepolture. «Scavate insieme all’antropologa Laura Caria» si legge nella relazione dell’archeologa Patrizia Tomassetti, responsabile del procedimento, «erano relative a due adulti e un bambino, e in un caso è stato possibile documentare un atipico rituale funebre consistente nella deposizione di semi, associati a ossa animali e ceramiche con le quali condividevano inequivocabili tracce di intensa combustione, rilevate anche sul terreno in cui erano deposti e sui cui poggiava la sepoltura, realizzata in fossa semplice e appartenente a una donna di giovane età». Altre otto sepolture sono state individuate attraverso reperti ossei, persone «di entrambi i generi e di età comprese tra 18 e 40 anni circa, tutti deposti secondo il medesimo orientamento. Va sottolineato come gli otto inumatisiano stati rinvenuti all’interno di un deposito; risalta pertantol’elevata densità delle inumazioni, e questo dato, unito alla pressoché totale assenza di elementi di corredo, alle numerose paleopatologie riscontrate dall’esame dei resti ossei, ben si accorderebbe con l’ipotesi di un’area sepolcrale per defunti dell’Ospedale di Sant’Antonio, con un susseguirsi di sepolture di corsiva realizzazione a fronte di una probabile elevata incidenza di decessi e conseguente sfruttamento opportunistico di ogni lembo di terreno utile alla causa».

Il cantiere

Era stato avviato nel 2019, aveva subito un’interruzione nella primavera successiva a causa del Covid, per poi ripartire. «Purtroppo questo ha costretto a rivedere tutte le previsioni sul termine dei lavori» spiega l’archeologa Tomassetti, «l’aumento dei prezzi impone, poi, un aggiornamento dei costi. Siamo già impegnati per cercare di recuperare gli ulteriori quattro milioni necessari alla fine del cantiere. Se dovessimo trovare le risorse potremmo concludere l’opera entro tre anni»

RIPRODUZIONE RISERVATA