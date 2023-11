Ex comunità protetta, il Comune ci riprova 

Nelle campagne di Sa Perda Su Gattu, a Capoterra, un edificio di proprietà dell’Asl numero 8 di Cagliari versa nel più totale abbandono da una decina d’anni, divorato dalla vegetazione e dalle devastazioni operate dai vandali: il Comune vorrebbe entrarne in possesso, sia per il suo valore intrinseco sia per la sua storia.

Era il 1978 quando in Italia entrò in vigore la legge Basaglia, che impose la chiusura di tutti i manicomi, puntando all'abolizione di strutture istituzionali obsolete e disumane. Due decenni più tardi, nel 1998, chiuse i battenti uno degli ultimi manicomi in Italia, Villa Clara a Cagliari, lasciando senza soluzione oltre duemila pazienti. Per risolvere questa problematica, le autorità locali decisero di adibire all’ospitalità di quelle persone una ex villa nella suggestiva località di Sa Perda Su Gattu, facendone una comunità protetta con una capacità limitata per qualche decina di pazienti.

L’abbandono

La comunità aveva iniziato la sua attività alla fine degli anni Novanta, concludendola poco più di dieci anni fa. Da allora l’edificio è finito nel più completo abbandono. Per anni, centinaia e centinaia di documenti con dati sensibili sarebbero rimasti alla mercé dei vandali, che ancora oggi impunemente la fanno da padroni. I graffiti decorano le pareti, piante selvatiche divorano la struttura, e persino un muro sarebbe crollato, rendendo l'edificio un simbolo tangibile di abbandono e disfacimento.

Passato e responsabilità

Il problema non è una novità per i cittadini né per gli amministratori. Anche se l'Asl non considera l'edificio parte del proprio patrimonio immobiliare, l'ex sindaco Francesco Dessì ricorda chiaramente di aver affrontato questa questione durante il suo mandato: «Sono ben consapevole della situazione. In passato - racconta - ho manifestato all'Asl l'interesse del Comune ad acquisire la struttura, anche se non ho inoltrato una richiesta ufficiale dato che ne era era stata respinta una analoga per un'altra struttura appartenente all’azienda sanitaria, nella zona di La Maddalena. È un peccato vedere locali pubblici in tale stato di abbandono, soprattutto in un periodo in cui c'è una crescente richiesta da parte di associazioni per il loro utilizzo».

L’amministrazione

A tentare nuovamente l'impresa per il Comune è ora Silvia Sorgia, vicesindaca e assessora al patrimonio: «Due mesi fa - spiega - con l’ingegnere Enrico Concas abbiamo inviato una nuova richiesta ufficiale all’Asl per acquisire in comodato d’uso trentennale questo stabile, insieme a quello di via Diaz e de La Maddalena. Abbiamo a disposizione fondi provenienti dal Pnrr e considerate le condizioni in cui versa l’edificio sarebbe sensato valutare l'opzione di demolirlo e ricostruirlo da zero». Di costi e di possibili impieghi, ancora, non si è parlato.

