Ex Compau, quattro lavoratori stabilizzati dalla Asl 

L’unico intervento è quello della Asl che ha portato alla richiesta di stabilizzazione di quattro dipendenti della ex Compau a partire dal primo gennaio. In consiglio comunale si è parlato dell'interpellanza che ha suscitato dibattiti sulla situazione dei lavoratori dell'ex ditta Compau e alle loro prospettive di stabilizzazione. La proposta, presentata dal gruppo di opposizione Insieme per Terralba (Maria Cristina Manca, Alessandro Murtas, Gabriele Espis e Sebastiana Floris) e sottoscritta dal gruppo Loredana per Terralba e Luca Marongiu, ha evidenziato le difficoltà affrontate dai dipendenti in una condizione di incertezza lavorativa da oltre dieci anni. Questi dovrebbero essere stabilizzati attraverso i cantieri comunali finanziati dalla Regione. Tuttavia, a Terralba e non solo, questo non si è concretizzato.

«Stiamo mettendo in luce la necessità di una soluzione tempestiva per garantire stabilità ai dipendenti ex Compau. È fondamentale che le istituzioni locali e regionali si impegnino per trovare una risposta adeguata a questa situazione, secondo noi non è stato fatto abbastanza e speriamo che dopo questa ennesima interpellanza l’amministrazione si impegni concretamente, perché le risposte date fino ad ora non ci hanno soddisfatto». Commenta Maria Cristina Manca, consigliere comunale di minoranza

