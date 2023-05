Ex compagni di scuola  si incontrano dopo 45 anni 

Le emozioni che riaffiorano, le confessioni sulle prime cotte, i dispettucci, il ricordo dell’amatissima maestra Erminia Scanu e delle interminabili partite a calcio, tennis, “a biccus” e a “cirimela” (rigorosamente per strada): 45 anni sono stati cancellati in un attimo grazie alla cena che giovedì ha favorito la “reunion” dei vecchi compagni, classe ’68, delle elementari di Domusnovas.

Voluta fortemente da Roberto Pittau e organizzata dopo mesi di contatti, l’allegra rimpatriata ha riportato fianco a fianco 15 dei 21 compagni che hanno condiviso quello che lo stesso promotore ha definito «il periodo più bello e spensierato della vita». Daniele Steri annuisce: «Ci legava un enorme senso di fratellanza». Di Rieti, Paolo Brabante ne ha approfittato per rivedere i vecchi compagni dopo 45 anni: «Ero tornato a Domusnovas solo altre due volte ma senza poter rivedere nessuno: è stata una splendida emozione».

Non è mancato l’omaggio a chi non c’è più con il ricordo e la visita al capezzale di Federico Tidu, scomparso a 24 anni in un incidente stradale. Ora dopo tanta attesa, il gruppo di 55enni, tutti sposati e con figli (c’è chi è anche nonno/a), sembra averci preso gusto: «Ci siamo ripromessi di rivederci in estate - afferma Roberto Pittau - e magari incontrarci periodicamente».

