Ex compagni di partito divisi dal Covid  

Nuova fiammata polemica nella campagna elettorale di Assemini, e ancora una volta succede nella famiglia spaccata del M5s. All’ex sindaco Mario Puddu, da tempo in rotta col Movimento e candidato a capo di un progetto civico di cui fanno parte forze centriste che in Regione sono parte integrante del centrodestra, non sono andate giù alcune frasi pronunciate venerdì sera dal senatore pentastellato Ettore Licheri nella casa campidanese di piazza Sant’Andrea, durante la presentazione del programma e della coalizione che sostiene la candidatura a sindaco di Diego Corrias. Rivolto a quest’ultimo, assessore nelle ultime due Giunte (con Puddu dal 2015, con Licheri dal ‘18 a nove mesi fa) il senatore ha detto: «Sei un amministratore e lo sei stato per sette anni. Per sette anni ti sei occupato di imprese e di politica». Poi, rivolto al pubblico: «Lui ha retto questa città durante il Covid». Applausi. Nei mesi più duri della lotta al virus, ha quindi aggiunto Licheri, «c’era qualche ex politico che era vicino a noi e in quei giorni si lamentava perché il suo ristorante era vuoto, perché non apriva, perché non arrivava il bonus».

«Denigrato un ristoratore»

Un ritratto in cui Puddu non ha faticato a riconoscersi: «Ci si è permessi di denigrare non un politico – ha scritto sulla sua pagina Facebook – ma un ristoratore che nel periodo del Covid si “lamentava” di non poter aprire il proprio ristorante, di non poter lavorare, di non sapere come pagare 15/20 buste paga. Questa è la considerazione che certi politici hanno dei cittadini, del popolo, degli esercenti, di chi, tra le altre cose, contribuisce a portare soldi nelle casse dello Stato, Stato che poi permette a certi politici di percepire 10 mila euro al mese standosene a casa, con o senza pandemia». Concetti ribaditi da Puddu ieri sera durante la presentazione della sua coalizione nei locali di via Carmine 90.

Le “lamentele” contro cui Ettore Licheri ha puntato il dito sono riassunte in due post pubblicati su Facebook da Puddu nell’ottobre 2020 e nel gennaio successivo. In quel periodo il Paese era guidato dal secondo Governo di Giuseppe Conte a maggioranza M5s e Pd (la stessa proposta ad Assemini a sostegno della candidatura di Corrias); Licheri era il capogruppo del M5s al Senato mentre Puddu non ricopriva incarichi pubblici: il suo rientro in politica è maturato dopo l’assoluzione, in Appello, dalle accuse che avevano portato a una condanna nel primo grado di giudizio per abuso d’ufficio. Da ristoratore, Puddu contestava alcune misure disposte dal Govenro per frenare l’ondata dei contagi che stava mettendo a dura prova il sistema sanitario nazionale: le chiusure anticipate dei locali pubblici («scelta scellerata e senza senso, come se nelle ore di punta invece i contagi non possano verificarsi»), la mancata vigilanza in luoghi dove gli assembramenti continuavano a verificarsi (centro commerciali e mezzi pubblici), i divieti di apertura annunciati oggi per domani. Misure che inevitabilmente crearono una sperequazione, e quindi una contrapposizione, fra le categorie produttive.

Corrias e le imprese