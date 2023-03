Ex Colonia, al via il progetto 

Da area degradata con edifici occupati abusivamente, a parco urbano con area ristoro e di aggregazione, nuovi uffici per i Servizi sociali del Comune e un giardino indicato per i bambini. Con l'apertura del primo cantiere ha preso il via il progetto di riqualificazione della Colonia campestre di Sassari. L'amministrazione ha a disposizione 16 milioni di euro per rimettere in sesto gli edifici e l'area di cinque ettari tra via Savoia e via Zara. Sono stati ottenuti grazie al bando del ministero dell'Interno dedicato ai progetti di rigenerazione urbana volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale.

Il primo intervento

«La prima azione è la più contenuta come spesa, perché si tratta di 550 mila euro, ma anche la più significativa – ha spiegato l'assessora Rosanna Arru - perché sistemiamo la ex sede della circoscrizione che era stata vandalizzata e il giardino che dà sull'uscita della scuola primaria di via Savoia».

L'edificio diventerà un punto di ristoro. «Non un bar, semmai un'attività che si occupi del giardino antistante e del cortile animandolo e popolandolo con iniziative anche per i bambini e offra una piccola ristorazione» ha specificato l'assessora.

L'intenzione è di chiudere il bando per l'assegnazione dell'attività contemporaneamente al completamento dei lavori, previsti per il mese di ottobre, in modo da evitare ulteriori atti di vandalismo come accaduto anni fa dopo importanti lavori di risistemazione dell'area e degli edifici della Colonia ampestre.