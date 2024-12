Ex clinica Macciotta, i futuri architetti in visita nel cantiere  

Studenti in visita al cantiere dell’ex clinica pediatrica Macciotta. Un modo per approfondire le loro conoscenze su progetto di riqualificazione che prevede un investimento di oltre 7 milioni di euro: la ristrutturazione comprenderà aule per lezioni frontali, studi per docenti, laboratori scientifici, una biblioteca, un punto ristoro e la riqualificazione del giardino adiacente.

Con la visita effettuata ha preso il via l’iniziativa “UniCantieri”. In questo modo si offre alla comunità scientifica e studentesca dell’Ateneo un’opportunità unica: esplorare sul campo i cantieri degli investimenti in corso, approfondendo le complessità tecniche che caratterizzano l’esecuzione delle opere pubbliche. Erano presenti circa 50 studenti e studentesse del terzo anno del corso di laurea in Scienze dell’Architettura, accompagnati dal professor Carlo Atzeni, delegato del Rettore per gli spazi e la sostenibilità e dai professori Massimo Faiferri, Francesco Marras e Stefano Pusceddu. I lavori sono stati illustrati dall’architetto Paolo Margaritella, della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna e dall’ingegnere Gianluca Altea, coordinatore per la sicurezza della Direzione Investimenti, Manutenzioni e Sostenibilità dell’Ateneo.

Il progetto di riqualificazione prevede che gli edifici verranno sottoposti a un intervento di risanamento conservativo, mantenendo la destinazione universitaria con una nuova organizzazione degli spazi.

RIPRODUZIONE RISERVATA