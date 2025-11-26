VaiOnline
Quartucciu.
27 novembre 2025 alle 00:18

Ex cinema Rossini, il futuro resta incerto 

C’è ancora l’insegna davanti ai locali che un tempo ospitavano l’ex cinema Rossini in via Neghelli. In barba al degrado, all’abbandono e allo scorrere del tempo, ha resistito strenuamente come a volere conservare il ricordo di un tempo che non c’è più.

Perché all’interno non ci sono più le poltroncine e nessuno proietta i film di ultima uscita. Al Rossini è toccata la sorte che è toccata a tutti gli altri cinema, spazzati via dalla concorrenza delle multisale e delle piattaforme a pagamento.

Da anni si discute di una sua acquisizione da parte del Comune. Ci sono state interlocuzioni con la proprietà e bozze di progetti ma nulla è cambiato e gli unici spettatori in quei locali malridotti sono soltanto i piccioni.«Ho avuto di recente delle interlocuzioni con la proprietaria», spiega l’assessore all’Urbanistica Cristian Mereu, «e prima di me si era tentato qualcosa anche nel 2020 ma l’intenzione di acquisizione non aveva avuto seguito».

Adesso però qualcosa pare stia per cambiare, «proprio l’altro giorno abbiamo approvato l’avvio del procedimento per adeguare il piano urbanistico comunale al piano paesaggistico regionale. Proprio in quest’ottica potremmo fare una valutazione sull’ex cinema, sarà l’occasione per sedersi a un tavolo e pensare cosa si vuole fare di tutta l’area con un accordo tra pubblico e privato magari per ristrutturare i locali, o creare una scuola civica con uno spazio parcheggi, o ancora un’area sanitaria».

RIPRODUZIONE RISERVATA

