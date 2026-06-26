Ex cinema Ledda, un milione per la rinascita 

L’ex Cinema Ledda rinasce a nuova vita. Non quella fatta delle proiezioni cinematografiche che hanno caratterizzato il suo passato fino a mezzo secolo fa, ma nella forma di uno spazio moderno per la gioventù: con aule studio, sala prove musicali, spazi d’incontro e relax.

Tutto nel cuore della parte più antica del centro di Serramanna: a qualche passo dalla monumentale chiesa di San Leonardo, e dalla via Roma e piazza Martiri: salotto buono del paese.

Il progetto

A Serramanna si muovono i primi passi per dare gambe, e soldi, al progetto che, per dirla con le parole del sindaco Gabriele Littera, «candida l’ex cinema Ledda ad ospitare il futuro». «In Giunta abbiamo approvato il documento di indirizzo alla progettazione e presentiamo la nostra candidatura al bando della Regione Sardegna per un milione di euro per trasformare l'ex cinema nello spazio dei giovani, nello spazio per il nostro futuro», spiega il primo cittadino.

Stretto tra la via Giulia Cesare e via Beatrice il cinematografo era stato chiuso diversi decenni fa. L’acquisto, nei primi anni Duemila, da parte dell’amministrazione comunale di Serramanna era stato il primo, timido, tentativo di frenarne il declino e l’abbandono.

No ai parcheggi

L’ipotesi di raderlo al suolo per ricavarne parcheggi (utili come il pane in un centro storico denso di attività commerciali, uffici e banche) era stata da subito abbandonata. «Quella dei parcheggi era un’idea scritta sulla convinzione, errata, che in centro storico si potesse, e si possa, buttare giù una struttura come si vuole», commenta oggi il sindaco Littera, che guarda già al vecchio cinema nella sua nuova veste («il progetto prevede la realizzazione di aule studio, sala prove, aree relax, spazi di incontro, orientamento e formazione: un luogo dove ragazze e ragazzi possano studiare, ritrovarsi, crescere e immaginare il proprio domani, dentro mura che raccontano da dove veniamo») destinato a ridare dignità all’ex cinema: negli anni sorvegliato speciale per il pericolo crolli che hanno reso necessari interventi di manutenzione.

Luogo della memoria

Ancora il sindaco Littera. «L'ex cinema Ledda è lì da decenni, nel cuore del nostro centro storico. Generazioni di serramannesi ci hanno visto i primi film, si sono incontrate, hanno fatto comunità. Per tanti anni è stato sede sociale della nostra gloriosa Polisportiva. In questi anni abbiamo lavorato in silenzio: abbiamo visitato e studiato l'edificio, definito i principali interventi, pensato un progetto solido e abbiamo intercettato l'occasione giusta: il bando della Regione Sardegna pensato proprio per questo, per dare nuova vita al patrimonio culturale dei nostri paesi». Insomma: la grande sala del cinema Ledda diventerà uno spazio con aule studio, sala prove, aree relax, spazi di incontro, orientamento e formazione, per quei giovani, nipoti per età di quegli appassionati di cinema che davanti allo schermo, seduti sulle (scomode) poltroncine in legno hanno riso e sognato ad occhi aperti con pellicole che hanno fatto al storia del Cinema.

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