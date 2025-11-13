Ex cinema, ecco i pilastri e le travi in acciaio 

Pilastri e travi in acciaio sul quale poggiare il soffitto: una soluzione avveniristica al posto dei muri portanti del vecchio fabbricato, non in grado di sopportare il peso della struttura. Con questo intervento si conclude in sostanza il primo lotto dell’operazione di recupero dell’antico-monumentale edificio che prima come Montegranatico, poi come locale cinematografico ha fatto la storia di Sinnai fino ad una quarantina d’anni fa. Il Comune l’ha acquistato decidendo di utilizzarlo a beneficio della comunità e della cultura in particolare.

La riqualificazione dell’edificio è stata avviata a inizio anno con la bonifica dall'amianto, la rimozione del vecchio tetto e la messa in opera degli infissi della parte esterna del fabbricato. Dopo la pausa estiva, i lavori sono ripresi a settembre con l’arrivo dei pilastri e delle travi in acciaio che dopo settimane di lavoro effettuato con potentissime gru, sono stati tutti piazzati al loro posto. Ora c’è da realizzare il secondo ultimo lotto con una spesa di un altro milione di euro.

Prevista la creazione di uno spazio espositivo a doppia altezza e di altri locali per appuntamenti culturali, attività formative e creative: sarà ricavata anche la sala bar. In futuro l’ex Cinema ospiterà pure la biblioteca, oggi operativa nel vicino vecchio Municipio che, a sua volta, ha necessità di grossi interventi di recupero, già in fase di programmazione. Presto inizieranno anche i lavori di sistemazione della Piazza. (r. s.)

RIPRODUZIONE RISERVATA