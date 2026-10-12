Ex Cif, alla ricerca di un accordo 

A un mese dall’inizio delle lezioni e dopo la protesta delle mamme rimaste senza il servizio di accoglienza e del doposcuola al Calamida, si intravede una possibile soluzione. Ieri il sindaco Emiliano Fenu, l’assessore all’Istruzione Domenico Cabula, la dirigente comunale Maria Grazia Murdeu e il presidente della commissione Istruzione Matteo Cicalò hanno incontrato i rappresentanti del Cif per trovare un accordo sull’utilizzo della struttura. Oggi è previsto un nuovo incontro. Sul tavolo c’è la possibilità di restituire alle famiglie lo spazio dell’ex Cif, ritenuto adeguato per garantire i servizi extrascolastici, in attesa di risolvere una situazione che crea notevoli difficoltà ai genitori. La mobilitazione era partita con una raccolta firme con centinaia di adesioni, segno del malcontento per l’assenza del pre e post accoglienza e del doposcuola, a cui si aggiunge la mancata attivazione della mensa. A sollevare il caso sono state le famiglie. Al centro della vicenda c’è l’ex asilo Cif, struttura lasciata senza attività scolastica nel 2023 e che il Comune non è ancora riuscito a riottenere. (f. le.)

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