Ex Charanga, sgombero a metà 

Lo sgombero - per ora - resta a metà. Perché negli ex giardini del Charanga, occupati abusivamente da 17 anni, l’ultimatum (scaduto domenica) per la liberazione di uno dei due locali graziati dal blitz della Municipale di giovedì scorso ci sono ancora i due inquilini a cui non si sa quale amministrazione ha concesso persino la residenza. Oltre a ulteriori 15 giorni per trovare una sistemazione alternativa.

Ieri pomeriggio, nell’area di circa un ettaro all’inizio di viale Regina Elena, si sono presentati i componenti delle commissioni Patrimonio e Cultura: sopralluogo congiunto, con dirigente e funzionaria comunale, per fare il punto della situazione. «È giusto che questo bene sottratto alla collettività venga restituito alla città per fini sociali e di verde pubblico, allo stesso tempo ci occuperemo di chi occupa tutt’oggi i locali convocando le Politiche sociali», assicurano Marcello Polastri, presidente della commissione Patrimonio, e Loredana Lai componente della commissione Cultura. Anna Puddu, consigliera dei Progressisti, contesta le modalità: «Prima di notificare lo sgombero si sarebbe dovuta trovare una sistemazione alternativa». Interviene anche Enrica Anedda, presidente della commissione Cultura: «Dal punto di vista umano mi dispiace per questa famiglia, ma sono convinta che 17 anni, di cui 4 di questa amministrazione, fossero sufficienti per attivare i Servizi sociali. Comprendo le difficoltà ma nello stesso tempo non ritengo giusto chiudere gli occhi davanti a una situazione di illegalità che rischia di discriminare chi pur avendo altrettanto bisogno si comporta correttamente. Mi auguro che al termine degli ulteriori giorni concessi si possa iniziare a lavorare per trovare una nuova destinazione a questo spazio a beneficio di tutta la cittadinanza».

Gli abusivi

Massima disponibilità da parte di Antonello e Stella - gli inquilini -, che al termine del sopralluogo si mostrano dicono la loro. «Siamo dalla parte del torto, ma non siamo delinquenti e l’elettricità, contrariamente a ciò che qualcuno ha insinuato, la paghiamo noi», dice lei mostrando la bolletta a suo nome. Acqua non pervenuta, pare arrivi direttamente al Comune. Il passato difficile di entrambi colpisce, ma loro stessi ammettono che non può essere una giustificazione. «Ci serve tempo per trovare un altro alloggio, compatibilmente con i problemi di salute siamo pronti a rimboccarci le maniche e a iniziare una nuova vita».