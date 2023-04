Ex Charanga, locali sgomberati  

«È stato detto e scritto di tutto su di noi, anche indicandoci come drogati e delinquenti. Non siamo nulla di tutto questo», racconta Stella. «Qui ci sono dal 2007, sono una persona perbene, si guardi intorno, guardi come la tengo la mia casa. Pulita, in ordine. Averla occupata per bisogno non fa di me una delinquente». Ambienti in ordine. Piante curate, nessun oggetto fuori posto. «Queste scatole sono di mio figlio che ha trovato un’altra abitazione e deve venire a prendersi i suoi averi. Non so dove andremo, il mio compagno ed io, ma troveremo una sistemazione». La donna ricorda «quell’unica volta che, due anni fa, le venne offerta la possibilità di una casa popolare». Era in via Piero della Francesca. «Sa che accadde? La mattina che dovevo andare a vederla per trasferirmi definitivamente lessi sulla stampa che all’alba c’era stata un’irruzione di polizia e carabinieri. Era scoppiato il finimondo. Ho fatto marcia indietro. Anzi, non mi sono mossa da qui. Sono una persona tranquilla, lo sono sempre stata e voglio continuare ad esserlo».

Nessuna tensione, nessuna resistenza. Sia l’occupante del modesto caseggiato (un musicista di strada di 51 anni che si esibisce spessissimo in città) che gli inquilini domiciliati negli spazi ben più ampi dell’ex Charanga (una donna di 56 anni e il suo compagno di 52) hanno ascoltato le disposizioni della Municipale e controfirmato i documenti. Il primo ha già liberato lo stabile (diventato col tempo un vero e proprio tugurio invivibile) e portato via parte delle sue proprietà, mentre stamani dovrà completare il trasferimento, alla fine del quale il Comune provvederà a chiudere con i mattoni la porta e le finestre del piccolo stabile. Avrà tempo fino a domenica, invece, la coppia che ha deciso di non usufruire dell’aiuto dei Servizi sociali.

Sedici anni dopo la lunga, interminabile occupazione abusiva, i due edifici comunali di viale Regina Elena, fino agli inizi del 2007 sede del circolo culturale e ricreativo Charanga, frequentatissimo dai cagliaritani durante le serate estive, sono di nuovo liberi. Ieri mattina le pattuglie della Polizia locale, guidati dal comandante Guido Calzia, si sono presentate davanti ai cancelli del parco che circonda gli immobili, a due passi dal Terrapieno, per procedere con lo sgombero. Un’operazione durata alcune ore, il tempo di preparare la documentazione da consegnare agli occupanti, comunicargli l’ordine di abbandonare urgentemente i locali e verificare lo stato dei luoghi, e pochi minuti dopo le tredici i due differenti locali sono stati restituiti al Patrimonio comunale.

L’intervento

Nessuna tensione, nessuna resistenza. Sia l’occupante del modesto caseggiato (un musicista di strada di 51 anni che si esibisce spessissimo in città) che gli inquilini domiciliati negli spazi ben più ampi dell’ex Charanga (una donna di 56 anni e il suo compagno di 52) hanno ascoltato le disposizioni della Municipale e controfirmato i documenti. Il primo ha già liberato lo stabile (diventato col tempo un vero e proprio tugurio invivibile) e portato via parte delle sue proprietà, mentre stamani dovrà completare il trasferimento, alla fine del quale il Comune provvederà a chiudere con i mattoni la porta e le finestre del piccolo stabile. Avrà tempo fino a domenica, invece, la coppia che ha deciso di non usufruire dell’aiuto dei Servizi sociali.

Lo sfogo

«È stato detto e scritto di tutto su di noi, anche indicandoci come drogati e delinquenti. Non siamo nulla di tutto questo», racconta Stella. «Qui ci sono dal 2007, sono una persona perbene, si guardi intorno, guardi come la tengo la mia casa. Pulita, in ordine. Averla occupata per bisogno non fa di me una delinquente». Ambienti in ordine. Piante curate, nessun oggetto fuori posto. «Queste scatole sono di mio figlio che ha trovato un’altra abitazione e deve venire a prendersi i suoi averi. Non so dove andremo, il mio compagno ed io, ma troveremo una sistemazione». La donna ricorda «quell’unica volta che, due anni fa, le venne offerta la possibilità di una casa popolare». Era in via Piero della Francesca. «Sa che accadde? La mattina che dovevo andare a vederla per trasferirmi definitivamente lessi sulla stampa che all’alba c’era stata un’irruzione di polizia e carabinieri. Era scoppiato il finimondo. Ho fatto marcia indietro. Anzi, non mi sono mossa da qui. Sono una persona tranquilla, lo sono sempre stata e voglio continuare ad esserlo».

Insomma, il conto alla rovescia è cominciato. Da lunedì entrambi i caseggiati saranno nelle piena disponibilità del Comune e del Patrimonio e si dovrà decidere il loro reale utilizzo.

Le scelte

Dice Enrica Anedda, presidente della commissione Cultura e Verde pubblico: «Ora bisognerà davvero restituire alla città questi luoghi e renderli fruibili dai cagliaritani e dai turisti, insieme al Terrapieno per il quale si stanno cercando i fondi per la riqualificazione. Penso chiaramente anche alle persone sgomberate, spero che trovino subito un alloggio ma ricordo anche che più volte il Comune li aveva avvertiti chiedendogli di liberare le strutture occupate illegalmente». Per la consigliera dei Progressisti Anna Puddu, «lo sgombero doveva andare di pari passo con la possibilità di un’alternativa abitativa per gli occupanti. Ancora una volta di procede in modo errato. Lunedì si riunirà la commissione al Patrimonio proprio per affrontare questo caso. Queste persone stavano lì da lunghissimo tempo e andavano inserite nel bando 6 per le case popolari».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata