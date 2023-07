«Ex Centro pilota, mancano 600 mila euro» 

Dovrebbero essere ultimati (salvo imprevisti) entro la fine di settembre i lavori finanziati dalle Regione per il recupero dell’ex Centro pilota, in comodato d’uso gratuito per 25 anni al Comune di Sinnai. Lo ha detto in Consiglio comunale l’assessora ai Lavori pubblici Aurora Cappai che su richiesta dei consiglieri di “Sinnai libera” Aldo Lobina e Saverio Melis, ha illustrato la situazione attuale.

«I lavori – ha detto Cappai – sono iniziati lo scorso novembre dopo le operazioni di sgombero e bonifica dei locali, rimasti nel tempo danneggiati da atti vandalici e da incendi. Il finanziamento originario di quasi 550mila euro è però insufficiente per realizzare l’intero recupero previsto in origine. Tanto che il Comune ha già sollecitato un nuovo contributo regionale di 600mila euro. Col progetto in corso, verrà ristrutturato l’involucro esterno del fabbricato e verrà a recuperato il piano terra».

L’assessora prosegue: «Col contributo richiesto alla Regione e che speriamo ci venga subito concesso si potrà intervenire al primo piano dell’edificio e nella sistemazione dell’intera area cortilizia. A mio parere – chiude Cappai – la struttura dovrebbe poi essere utilizzata anche per mostre, fiere e per l'avvio di una scuola dell'intreccio». (r. s.)

