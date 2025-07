Ex centro fieristico, 250 mila euro per la rinascita 

Sarebbe dovuto diventare un centro fieristico, ma le lungaggini burocratiche e le irruzioni vandaliche hanno troncato la destinazione originaria all’edificio di Su Sensu, al confine fra Ilbono e Lanusei. Il caseggiato, costruito ai primi del Duemila con un investimento di 2 miliardi di lire, ospiterà la sede della Protezione civile Ogliastra. Utilizzando una parte del fondo destinato al potenziamento del sistema regionale di Protezione civile, l’assessora regionale dell’Ambiente, Rosanna Laconi, ha autorizzato un finanziamento da 250mila euro a favore del Comune di Ilbono, nel cui territorio insiste la struttura in cui sono già in corso interventi di restauro e adeguamento con l’impiego di 600mila euro erogati dalla stessa Regione. «Le risorse - ha detto l’assessora - consentiranno di ampliare i locali che ospiteranno il centro operativo e di coordinamento dell’ambito territoriale di Protezione civile Ogliastra centrale. L’opera consentirà di dotare l’area di una struttura moderna ed efficiente, rafforzando la capacità di risposta in un territorio con caratteristiche orografiche complesse e ad elevata vulnerabilità». Soddisfatto il sindaco di Ilbono, Giampietro Murru: «Abbiamo lavorato in sinergia con il sindaco di Lanusei Davide Burchi. Recuperiamo una struttura inutilizzata e confidiamo nell’inaugurazione entro fine anno».

