Ex centro di riabilitazione, la Giunta dà l’ok ai lavori 

La Giunta comunale di Guspini ha approvato la determina che permetterà l’appalto per i lavori di manutenzione dei locali del centro di riabilitazione e della comunità integrata. La delibera, attesa da tempo, sblocca i 180mila euro stanziati dalla Regione per interventi urgenti, finora fermi a causa di lungaggini burocratiche. Attualmente molti cittadini sono costretti a rivolgersi a strutture fuori Guspini per l’assistenza agli anziani non autosufficienti.

«Questi interventi – precisa Rossella Pinna, ex consigliera regionale – riguardano solo la manutenzione dell’immobile del centro di riabilitazione, finanziata su mia proposta nel bilancio 2024. Non si tratta della riapertura del servizio di comunità integrata per gli anziani. L’obiettivo è semplicemente preservare la struttura».

Critica invece Simona Cogoni, del gruppo consiliare “Impari”: «Prima la struttura è stata abbandonata, ora si spendono soldi pubblici per rimediare a danni che si potevano evitare. I lavori, seppur necessari, arrivano tardi. Senza una prospettiva chiara, si rischia di gettare altre risorse in un buco nero. Per quanto tempo Guspini dovrà ancora pagare per scelte politiche sbagliate?»

