Ex centrale Monteponi, si completa la bonifica 

Bonifica dell’amianto in corso all’ex centrale Monteponi di Portovesme.

L’ultimo lotto, da 200 mila euro, è partito e dovrebbe essere quello risolutivo: dopo diversi interventi di bonifica, l’ex centrale chiuderà finalmente i conti con l’amianto. «Questo - dice il sindaco di Portoscuso - è l’ultimo intervento di bonifica, con quest’opera si conclude la rimozione dell’amianto dall’ex centrale Monteponi. Per quel sito la questione amianto potrà essere archiviata ma ovviamente come Comune il problema amianto non finisce lì. Chiederemo altri finanziamenti per continuare la rimozione di questo materiale così pericoloso in altre aree del nostro territorio comunal».

I lavori di bonifica sono in corso in quella che è stata la prima centrale elettrica di Portovesme. Una testimonianza della storia industriale del Sulcis, una struttura in posizione strategica, a metà strada tra il polo industriale e Portoscuso, a due passi dal porto industriale, circondata da uno spazio importante che potrebbe avere tanti utilizzi. Quindici anni fa l’Eurallumina (che allora era proprietaria della struttura) ha ceduto l’immobile al Comune per un prezzo simbolico. Con il passare degli anni l’amministrazione comunale di Portoscuso ha pensato di utilizzare quello spazio strategico per la zona doganale interclusa da istituire al porto industriale. Sul destino dell’ex centrale hanno pesato i costi della bonifica e della ristrutturazione. Con l’intervento iniziato di recente, finanziato dalla Regione, si completerà finalmente la rimozione dell’amianto. Il futuro della struttura è tutto da scrivere.

RIPRODUZIONE RISERVATA