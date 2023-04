Ex cave trasformate in discariche 

Un disastro paesaggistico e ambientale dimenticato, una grande ferita che la Gallura difficilmente potrà curare. Dalle indagini dei Carabinieri (Arma territoriale e Noe) emerge il grande buco nero delle cave di granito dismesse da anni e mai sottoposte a ripristino ambientale. Una colossale e sistematica violazione, nella migliore delle ipotesi mancata attuazione, della legge (n. 30 del 1989) che ha disciplinato le attività di estrazione. Nelle settimane scorse sono stati sequestrati due siti, uno a Santa Teresa Gallura, l’altro a Luogosanto. Due cave abbandonate e trasformate in discarica e dalle verifiche della Regione e dei comuni galluresi emerge che solo una minima parte delle cave dismesse (circa il dieci per cento) è stato o è oggetto di attività di ripristino. Non solo, in molti casi nelle aree di estrazione abbandonate sono stati lasciati macchinari e mezzi ormai diventati rottami.

Fidejussioni inesistenti

Solo a cavallo dei territori di Tempio, Luogosanto e Aglientu, si parla di oltre cinquecento ettari di aree compromesse. Un paesaggio lunare che talvolta è visibile dal grandi distanze e sventra le montagne. Siti dismessi e mai ripristinati sono anche a Buddusò, Aggius, Luras e in misura minore Olbia e Arzachena. La legge 30 del 1989 prevede quanto segue: “Versamento o polizza fidejussoria, a garanzia dell’esecuzione delle opere di ripristino ambientale, la cui entità sarà stabilita annualmente dalla Giunta Regionale”.

Ebbene, quei soldi non ci sono più e quando ci saranno, magari a quarant’anni dal rilascio delle concessioni, saranno talmente pochi che non serviranno neanche a progettare un ripristino. L'assessorato regionale all’Industria continua a lavorare per recuperare il recuperabile. Di recente sono stati incassati circa 300mila euro per il recupero di una cava tra Luogosanto e Arzachena, nulla rispetto a quello che serve. Altra ferita aperta è quella di Pulchiana, dove si è estratto vicino al monolite di granito tra i più alti del mondo.

«C’è una speranza»