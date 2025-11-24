VaiOnline
Serramanna.
25 novembre 2025 alle 00:21

Ex casermette verso la riqualificazione 

Un avviso di manifestazione di interesse per la riqualificazione della area urbana delle ex casermette. A Serramanna va avanti il procedimento per l’avvio dei lavori di manutenzione e valorizzazione gli immobili, il complesso di via XXV Aprile dove ci sono alcuni edifici in stato di degrado che un progetto voluto dall’amministrazione comunale trasformerà in un grande parco urbano.

Il cantiere per la realizzazione del parco, secondo le previsioni del Municipio, dovrebbe partire nel febbraio del 2026. Intanto, per individuare le imprese da invitare alla gara d’appalto, l’ufficio Tecnico comunale ha approvato l’avviso di manifestazione d’interesse consultabile sul portale SardegnaCat. Il Comune di Serramanna a settembre scorso aveva sottoscritto la convenzione con la Regione che sbloccava l’avvio del progetto per il nuovo parco nell’area ex casermette, in forza di un progetto del valore di 1.249.437 euro. Tutto per trasformare l’intera area in un complesso destinato a ospitare un grande parco urbano, con spazi per la cultura, per lo sport, per il tempo libero, con aree verdi, aree espositive e camminamenti.

