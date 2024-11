Ex casermette, tre milioni e polemiche 

Il Comune di San Gavino ha ricevuto dalla Regione 3 milioni e 200mila euro territoriale per la ristrutturazione delle ex casermette da trasformare in un centro di inclusione sociale. Tuttavia tra l’attuale maggioranza e la minoranza scoppia la polemica sulle modalità di portare avanti i lavori e sul fatto che i fondi assegnati permetteranno di mettere a nuovo solo due caseggiati su quattro in locali, che ospitano i maghi della cartapesta dei gruppi storici che danno vita ai carri allegorici del carnevale sangavinese.

La polemica

Per il consigliere di minoranza Nicola Ennas del gruppo "San Gavino al centro” il rischio è che con i lavori di ristrutturazione i “carristi” vengano messi in strada: «Il programma di intervento, presentato in consiglio comunale, costringerebbe gli utilizzatori (i carristi) a lasciarle senza possibilità di avere uno spazio alternativo. La proposta, messa in piedi dalla precedente amministrazione, prevedeva di intervenire subito sulle ex casermette da riqualificare integralmente e poi l’intervento su quelle occupate, in modo da salvaguardare le attività e considerate anche le risorse insufficienti per riqualificare l'intera area».

La vecchia amministrazione aveva ipotizzato anche l'eventuale utilizzo: «L’idea – aggiunge l’ex vicesindaco Nicola Ennas – era di riqualificare due corpi predisponendoli come laboratori, adatti anche alla costruzione di carri allegorici con spazi ampi e a norma. Siamo a conoscenza dello stato di degrado e della bonifica necessaria, ma questa opportunità deve essere colta anche in funzione del carnevale sangavinese, che nel territorio è vissuto come aggregante e inclusivo dal punto di vista sociale e culturale. La nuova amministrazione non sta determinando un indirizzo chiaro del futuro utilizzo, siamo certi che per recuperare ulteriori risorse non mancheranno occasioni di finanziamento. Il limite delle scelte è solo politico e non dei lavori pubblici che si occupano del contenitore e non di definire il contenuto>.

Anche per il consigliere Nicola Orrù è necessario predisporre un cronoprogramma dei lavori: «In modo da permettere ai carristi nel momento in cui inizieranno i lavori, di non interferire con la costruzione delle opere in cartapesta, in modo da non danneggiare il nostro carnevale, eventualmente trovare sedi provvisorie che consentano di portare avanti la realizzazione dei carri allegorici fino a conclusione dei lavori».

La scelta

Ma il sindaco Stefano Altea respinge le accuse di mancanza di vedute nelle scelte che saranno fatte per le ex casermette: «Il finanziamento dell'Unione dei comuni per 3.200.000,00 è volto all'inclusione sociale ed è sufficiente per il rifacimento di 2 casermette grandi e l'area verde circostante. Ci sono nel compendio altre 2 casermette da ristrutturare e per le quali ci attiveremo, come abbiamo fatto per tante altre situazioni, a richiedere i finanziamenti pubblico necessari per renderle fruibili. Questa potrebbe essere una delle soluzioni al problema mai risolti dalle amministrazioni precedenti di trovare degli spazi adeguati e decorosi per valorizzare il nostro carnevale storico».

RIPRODUZIONE RISERVATA