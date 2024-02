Ex casermette, lavori in ritardo 

Avrebbero dovuto essere consegnati durante lo scorso periodo natalizio, ma la difficoltà nel reperimento dei materiali ha costretto la ditta esecutrice dei lavori alla richiesta di una proroga. Così i 12 alloggi di un edificio facente parte del compendio “Ex casermette” saranno così consegnati entro il prossimo maggio.

Proteste

Un posticipo che il consigliere d’opposizione di “Insieme”, Simone Saiu, definisce paradossale: «Una storia che si protrae da anni. - spiega - il finanziamento era stato stanziato dalla Regione nel 2016. L’amministrazione comunale dovrebbe essere più cauta con gli annunci, soprattutto quando ci sono di mezzo delle famiglie che attendono. Spero che la prossima data sia quella giusta». Per la riqualificazione della palazzina di piazza Buozzi i fondi stanziati sono stati di quasi 2 milioni e 700 mila euro, una cifra che inizialmente avrebbe dovuto garantire anche la risistemazione di ulteriori 12 appartamenti di una palazzina adiacente, ma l’impennata dei costi dei materiali ha costretto a rivedere gli interventi da effettuare e si era così deciso di dare la priorità all’edificio che versava nelle condizioni peggiori. «È stata necessaria una proroga dei lavori a causa degli ostacoli per il reperimento dei materiali. - spiega l’assessore ai Lavori pubblici Alberto Cacciarru - Gli interventi però proseguono e si avviano verso la conclusione, tanto che stiamo cominciando a programmare quelli previsti sugli altri 12 alloggi. Entro il prossimo maggio le famiglie potranno tornare in degli appartamenti completamente nuovi e si potrà iniziare da subito ad intervenire sull’altro edificio».

I residenti

Famiglie che durante il periodo necessario alle operazioni di ristrutturazione sono state temporaneamente sistemate in edifici di proprietà comunale e di Area: «Altro non possiamo fare che avere pazienza. - spiega Sabrina Serreli - Non ci lamentiamo dell’alloggio temporaneo assegnatoci, però devo ammettere che si tratta di un appartamento molto umido che crea dei problemi con la muffa. Speriamo di poterci trasferire a breve nella nostra vera casa».Luigi Biggio, consigliere di minoranza di FdI è dell’idea che l’amministrazione comunale prosegua con una politica fatta di proclami e annunci vari di inaugurazioni delle opere, che poi vengono puntualmente smentiti dai fatti: «Per un motivo o per un altro - dichiara - ogni volta le conclusioni degli interventi vengono posticipate. Da parte loro occorre una maggiore attenzione nei confronti della città e meno per quelle elezioni regionali che continuano a farli distrarre». «Come al solito ci sono dei ritardi e slitta la consegna prevista. - dice il consigliere d’opposizione di “Nuova Iglesias” Antonio Zedde - A pagarne le conseguenze sono tutte quelle famiglie che attendono da tempo di poter rientrare nelle proprie abitazioni, è il loro il disagio maggiore. Auspico la risoluzione della vicenda nel minor tempo possibile».

