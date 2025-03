Ex casermette, lavori ancora al palo 

Da tanti decenni le ex casermette di San Gavino, a ridosso di via Convento e della vecchia (e dimenticata) strada ferrata, si trovano in uno stato di penoso abbandono: i soffitti sono pericolanti e intorno l’erbaccia cresce rigogliosa. Lo denunciano con forza da anni i residenti del paese e ora si aspetta di capire quando partiranno i lavori di riqualificazione dell’area: c’è un grosso finanziamento disponibile, di cui si è parlato mesi fa. «Siamo ancora in attesa di capire quale linea questa amministrazione voglia seguire per il finanziamento di quasi 3 milioni di euro destinato alla cittadella polifunzionale delle casermette», rimarca il consigliere di minoranza Nicola Orrù.

Fattore Carnevale

Alcuni dei vecchi edifici ospitano i laboratori per la costruzione dei carri allegorici in cartapesta e altri sono abitati da persone di nazionalità slava. «Sicuramente sul destino delle casermette sarà necessario coinvolgere i cittadini e il Consiglio comunale – riprende Orrù – ma sarà altrettanto importante coinvolgere i carristi, cercando di creare meno disagi possibili alla costruzione dei carri allegorici. Sarà necessario un cronoprogramma ben dettagliato, in modo da evitare che i lavori si svolgano proprio nel periodo in cui vengono realizzate le opere in cartapesta, diversamente sarà necessario trovare spazi alternativi per la loro realizzazione». Critico anche un altro consigliere di minoranza, Bebo Casu: «Da nove mesi non abbiamo notizie su passi avanti su un progetto importante. Le casermette possono diventare luoghi di aggregazione moderni e in sicurezza. Attendiamo risposte. Lo scorso settembre i tempi erano giusti. Si doveva individuare il progettista».

Gli obiettivi della Giunta

Il sindaco Stefano Altea ribatte alle critiche e fa il punto sugli obiettivi dell’amministrazione comunale: «Intendiamo portare avanti la riqualificazione di quella parte del paese, e insieme all'assessora Rachele Carrisi stiamo monitorando il procedimento per l'assegnazione dell'incarico professionale per il progetto dell'area delle ex casermette. Grazie al finanziamento di 3 milioni di euro dell'Unione dei Comuni si potranno recuperare tre delle cinque casermette e l'area verde; confidiamo di ottenere nuove risorse per ristrutturare e ampliare le altre due, da destinare al Carnevale storico sangavinese, sia per la costruzione dei carri e laboratori sia per delle mostre dedicate ai vestiti e alla cartapesta».

Lo stato attuale degli immobili è di profondo degrado: la zona si presenta in uno stato di abbandono con la presenza di una discarica abusiva di rifiuti.

La precedente amministrazione aveva espresso la volontà di realizzare un polo sperimentale permanente per l’’attivazione delle opportunità di qualificazione e riqualificazione dei soggetti a rischio di esclusione sociale. L’area su cui ricade il compendio ha una estensione di circa due ettari e ogni edificio ha una superficie di circa 2.400 metri quadrati.

