Ex casermette, l’area ora è libera 

Il contenzioso amministrativo tra il Comune di Paulilatino e il ministero della Cultura e Soprintendenza si chiude in parità. La sesta sezione del Consiglio di Stato (Hadrian Simonetti presidente, Roberto Caponigro estensore) ha accolto in parte il ricorso dell’avvocato Mauro Barberio per lo studio Barberio-Porcu contro la sentenza del Tar Sardegna del 22 dicembre 2023 che invece l’aveva rigettato in toto dando per scontato sul piano giuridico che l’interesse storico si estendesse anche alle aree circostanti i fabbricati.

La novità

Si discuteva del complesso immobiliare di proprietà comunale “Ex casermette militari” in località “Marzas” risalente ai primi anni Quaranta e dichiarato dalla commissione regionale del Ministero di interesse culturale artistico-storico comprese le aree vicine come l’ex galoppatoio. Posto che, è stata la tesi dell’avvocato Barberio, le caserme di oggi strutturalmente sono altra cosa rispetto a quelle del passato (il Comune le sta utilizzando per scopi sociali e ricreativi) ma «non si capiscono le ragioni storico/edilizio/urbanistiche che hanno portato a vincolare le aree completamente libere da fabbricati. Non si comprenderebbe quale relazione avrebbero con la storia della politica e della cultura». Il Consiglio di Stato concorda: i vincoli restano sui capannoni ma sulle aree circostanti, ex galoppatoio compreso, sono annullati.

Il commento

«Una buona notizia – commenta il vicesindaco Serafino Oppo - Non vediamo alcun interesse culturale neppure nei capannoni ma è comunque un gran passo in avanti per realizzare il parco senza vincoli di sorta se non quelli previsti dai nostri regolamenti. Alla luce della decisione del Consiglio di Stato vedremo se è il caso di rivedere il progetto, intanto abbiamo avviato le opere di urbanizzazione».

La valutazione

I giudici romani non si sono posti il problema se essere più o meno d’accordo con la valutazione effettuata dalla Soprintendenza ma se tale manifestazione di giudizio «sia o meno ragionevole e non illogica o abnorme, la quale cosa, invece, concreterebbe il vizio di eccesso di potere».

Niente da dire sulla valutazione della Soprintendenza sui fabbricati a prescindere dallo stato di conservazione, diversamente dalle aree libere «in quanto per dette aree è carente la motivazione dell’interesse pubblico all’apposizione del vincolo».

RIPRODUZIONE RISERVATA