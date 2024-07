Ex casermette, il sogno prende forma 

Un polo culturale e sportivo nelle ex casermette. Prende vita il sogno cullato per trent’anni dal Comune di Serramanna. A dieci mesi dalla relazione di fattibilità tecnica ed economica, ha preso il via la progettazione per il complesso storico di via 25 Aprile attualmente composto dai ruderi delle costruzioni che nella seconda guerra mondiale avevano ospitato il quartier generale delle forze Alleate.

La determina

L’atto firmato dal dirigente capo dell’area Tecnica del Comune affida in modo diretto a un operatore economico con sede a Cagliari l’incarico per elaborare il progetto di riqualificazione dell’area. «Al momento stiamo procedendo al completamento delle fasi progettuali», annotta il sindaco di Serramanna Gabriele Littera, che lavora a un sogno tormentato, visto che l’area di via 25 Aprile era stata oggetto di un’inchiesta giudiziaria per abbandono di rifiuti: una ferita aperta nel tessuto urbano di Serramanna compreso fra il centro e la periferia con il complesso delle case Area e lo stadio Coppi. Quest’ultimo, con il grande parco verde Pineta e le scuole di via Pellico, sarà connesso al nuovo polo verde, culturale e sportivo delle ex casermette al centro del progetto da 800mila euro dei fondi di sviluppo e coesione.

La storia

Un occhio alla progettazione definitiva, per la quale il Comune di Serramanna ha impegnato 66mila euro, e l’altro alle stanze dei bottoni della politica regionale chiamate a erogare il finanziamento dell’opera. «Nel corso dei prossimi mesi vedremo se gli enti procederanno a stanziare le risorse», dice, prudente, il primo cittadino di Serramanna, che 10 mesi fa aveva sollecitato gli uffici per redigere nel giro di due giorni il progetto di fattibilità economica (approvato in Giunta ad ottobre 2023) e provare a salire in corsa sul treno degli aiuti economici regionali. Gli ex capannoni militari erano stati acquisiti al patrimonio comunale nel 2014. L’esecutivo guidato dall’allora sindaco Sergio Murgia era riuscito, al costo simbolico di 51,65 euro, a liberare dall’influenza del Demanio la struttura delle ex casermette. Il suo successore Gabriele Littera lavora a completare l’opera, che da simbolo di degrado aspira a diventare luogo di aggregazione e elemento identitario del centro abitato.



