Ex casermette, il regno del degrado 

Degrado e incuria regnano nelle ex casermette. I vecchi edifici sono stati trasformati in discariche. C’è di tutto: elettrodomestici arrugginiti, materassi e altri materiali negli spazi (ormai abbandonati) che alcuni anni fa sono passati dal Demanio al Comune di San Gavino Monreale per un prezzo simbolico di 51 euro. Nonostante le tante promesse di intervento e di riqualificazione, niente è stato fatto in un’area che si trova a due passi dallo storico convento di Santa Lucia e dall’ex strada ferrata della vecchia stazione, diventata dal 2007 terra di nessuno.

Degrado e pericoli

I soffitti sono pericolanti e intorno le erbacce crescono rigogliose. Lo denunciano da anni i residenti: «L’area è bellissima come collocazione – dice Antonio Garau, pensionato di 76 anni – ed è adiacente al convento e agli impianti sportivi. Potrebbe diventare la sede dell’esposizione permanente dei beni archeologici recuperati da Michelangelo Sanna e gli spazi verdi potrebbero essere curati grazie alla presenza di un pozzo artesiano mai utilizzato, ma l’amministrazione comunale continua a spendere soldi per la vecchia stazione di proprietà delle Ferrovie e assegnata solo in comodato d’uso». Chiede interventi urgenti anche Gianni Palombo, 70 anni, volontario dell’associazione ambientalista Anpana: «Occorre recintare l’area delle ex casermette e metterla in sicurezza: ci sono rifiuti di ogni tipo. Il sindaco, l’assessore all’Ambiente e la polizia municipale dovrebbero intervenire, non devono essere i cittadini a pagare i costi della bonifica di questa discarica abusiva». Sullo stato di abbandono spara a zero il consigliere di minoranza Stefano Altea: «Non è stata posta in essere alcuna iniziativa per riqualificare l’area delle casermette. Si è preferito usare i soldi comunali sulla vecchia stazione (non nostra) e lasciare che le casermette fossero a rischio crollo e, in alcuni casi, si trasformassero in una discarica abusiva, con gravi rischi per la sicurezza e la salute pubblica».

Il futuro

Ad oggi regna il silenzio sul futuro dell’area, lo rimarca il consigliere Stefano Musanti, ex assessore ai Lavori pubblici: «Non sappiamo come Consiglio comunale che cosa stia facendo l’amministrazione e oggi tutti i cantieri dei lavori comunali sono fermi, a parte qualche opera di bitumazione delle strade». Il sindaco Carlo Tomasi promette una riqualificazione dell’area: «Abbiamo ottenuto dalla Regione un finanziamento di 2 milioni e 897mila euro. Lo stato attuale degli immobili interessati è di profondo degrado e ora interverrà la Municipale per fare i controlli adeguati e mettere fine alla discarica abusiva. Vogliamo realizzare un polo sperimentale permanente per aiutare i soggetti a rischio di esclusione sociale. L’area su cui ricade il compendio ha una estensione di circa due ettari, con uno sviluppo dei quattro edifici, ognuno dei quali ha una superficie di circa 2.400 metri quadrati».