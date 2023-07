Ex casermette, il cantiere non si ferma 

Per le 12 famiglie che hanno dovuto trovare una sistemazione alternativa nell’attesa del recupero dei propri appartamenti di un edificio del compendio “Ex casermette”, arrivano buone nuove: l’assessore ai Lavori pubblici Alberto Cacciarru annuncia la previsione della consegna degli alloggi per il prossimo dicembre.

I cantieri

«I lavori procedono speditamente e per fine anno contiamo di riconsegnare ai proprietari i 12 appartamenti riqualificati da cima a fondo. - dichiara Cacciarru - Si è intervenuto drasticamente per rimettere a nuovo tutti gli alloggi». L’importo stanziato arrivato da un finanziamento regionale, lambisce la cifra di 2 milioni e 700 mila euro e come spiega l’assessora al Patrimonio Giorgia Cherchi (incaricata di seguire la vicenda nella passata amministrazione), inizialmente la somma avrebbe dovuto consentire di intervenire su due palazzine, per un totale di 24 alloggi: «Ma è occorsa una rimodulazione - spiega Cherchi - e si è deciso di operare sull’edificio che mostrava le maggiori problematiche». Insediatosi da poco più di un mese, Alberto Cacciarru, sulla vicenda che sembra volgere ad un lieto fine sottolinea che: « Occorre ringraziare gli uffici competenti per l’impegno e la professionalità dimostrate nel gestire questo progetto: sono molto soddisfatto e contiamo di poter in futuro metter mano ai restanti 12 alloggi. Parteciperemo ad un altro bando per ottenere ulteriori finanziamenti da parte della Regione, che integrati a dei fondi comunali, consentiranno la riqualificazione della palazzina inizialmente contemplata negli interventi e poi accantonata per causa di forza maggiore».

Le attese

Quello prossimo, prospettato alle famiglie, potrebbe così essere un Natale da festeggiare fra le proprie mura. Dopo il crollo di una parte di tetto della palazzina avvenuta tre anni fa e che aveva comportato l’immediato “trasloco” di diversi nuclei famigliari, la notizia dell’avanzamento dei lavori e la presunta restituzioni degli alloggi da qui a cinque mesi, è stata accolta dai proprietari degli immobili con un sentimento diviso fra la contentezza e lo scetticismo: « Davvero mi auguro possa accadere quanto dichiarato dall’assessore, ovvero che i lavori possano terminare prima della fine dell’anno. - rivela Sabrina Serreli che con la propria famiglia attende di poter tornare a casa - Sono speranzosa ma anche preoccupata, perché ho l’impressione che rispetto ai primi tempi il ritmo dei lavori sia calato». Lavori appaltati e partiti nello scorso mese di marzo: « Qualcuno durante il periodo delle elezioni avanzava l’ipotesi che le operazioni potessero addirittura bloccarsi. - dichiara Sara De Giorgi, altra locataria di un alloggio soggetto ai lavori- Per fortuna questo non è avvenuto e siamo felici che tutto stia procedendo per il verso giusto».

