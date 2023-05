Ex casermette, disputa al Tar  

Il Comune cinque anni fa aveva deliberato di recuperare l’ex area militare di “Marzas” compresi le vecchie casermette militari in parte occupate da una decina di attività artigianali. Un bel progetto tant’è che la Giunta regionale di Francesco Pigliaru aveva trasferito 600mila euro in due anni per realizzare il progetto di risanamento ambientale e di riqualificazione urbanistico della zona a ovest del paese. Un anfiteatro per ospitare pubblici spettacoli, attività sportive e ricreative, parco gioco e pista ciclabile. Secondo i piani le strutture realizzate intorno al 1939 sarebbero messe in vendita (due o tre intanto erano già state cedute) e col ricavato, ipotizzato in 300 mila euro, dare un colpo di mano alle urbanizzazioni.

L’intoppo

Ma niente va come previsto. A luglio 2022 il ministero della Cultura emana il decreto che dichiara di interesse culturale storico-artistico il complesso immobiliare “Ex casermette militari”. Un vincolo che rafforza quello previsto dalla legge che prevede che quando un immobile pubblico raggiunge i 70 anni si presume vincolato. Per il Comune le cose si complicano. «È stato un fulmine a ciel sereno. Abbiamo tentato di svincolare almeno una parte dell’area ma senza successo e così non ci è rimasto altro che incaricare lo studio legale Mauro Barberio e Stefano Porcu per ricorrere contro il ministero della Cultura –Soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio per la Città Metropolitana di Cagliari, le province di Oristano e del Sud Sardegna per l’annullamento del decreto ministeriale», conferma il vice sindaco Serafino Oppo incaricato dal sindaco Domenico Gallus di seguire la vicenda. Il presidente del Tar Marco Buricelli prima di discutere la vicenda ha chiesto al ministero della Cultura, segretariato regionale per la Sardegna, entro il 21 giugno la trasmissione degli atti e dei provvedimenti impugnati, i documenti in base ai quali gli stessi sono stati emessi e una succinta nota di chiarimenti sulla vicenda. Il Tar, che entrerà nel merito entro l’anno, verificherà su quali presupposti il ministero della Cultura ha catalogato le “Ex casermette militari” di interesse culturale storico-artistico.

Il ricorso

Gli avvocati Barberio e Porcu hanno chiesto l’annullamento di tutti gli atti compresa la relazione storico artistica della Direzione generale archeologica belle arti-paesaggio di Cagliari, Oristano e Sud Sardegna che riconosceva l’interesse culturale dell’area. «Per noi non esiste alcun motivo per decretare il complesso di interesse storico-culturale. Si tratta di vecchi edifici in parte ceduti a qualche artigiano. Noi crediamo che il paese dalla riqualificazione di tutta l’area ne tragga solo beneficio. Lasciarla invece nelle condizioni in cui si trova è uno spreco di opportunità. Vediamo cosa ne penserà il Tribunale amministrativo, sono fiducioso», conclude Serafino Oppo.