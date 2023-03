Ex casermette, avviati i cantieri 

Una notizia attesa da decenni e che consentirà a 12 famiglie di poter rientrare nei propri appartamenti per l’inizio del prossimo anno. Gli interventi permetteranno di rimettere a nuovo alloggi che praticamente da sempre versano in una condizione di degrado tale dall’aver costretto nel tempo il trasferimento altrove di diversi nuclei familiari: «Ho 22 anni e ne avevo 3 quando ci siamo trasferiti in in piazza Buozzi. - rivela Sara De Giorgi - Da allora ci sono sempre state delle criticità strutturali, gravi problemi d’infiltrazione d’acqua, d’umidità e di muffa, fino al crollo di una parte del tetto dell’edificio avvenuto 3 anni fa e che ci ha costretto ad un trasloco. Apprendiamo la notizia dell’inizio dei lavori con un entusiasmo indescrivibile, non vediamo l’ora di poter rientrare a casa nostra, in un ambiente nuovo e salutare. Siamo felici per le tante famiglie (alcune con bimbi e persone disabili) che meritano un ambiente salubre».

I primi elementi che compongono l’impalcatura sono stati sistemati e le reti che delimitano il cantiere percorrono il perimetro della prima palazzina di piazza Buozzi: partono ufficialmente i lavori di riqualificazione degli edifici del compendio “Ex Casermette”.

I residenti

I fondi

Un intervento, quello sul primo stabile del compendio, possibile grazie ad un finanziamento regionale di quasi 2 milioni e 700 mila euro: «Inizialmente destinato per la riqualificazione di due palazzine - spiega l’assessora al Patrimonio Giorgia Cherchi - ma è occorso dover rimodulare gli interventi, che si concentreranno internamente ed esternamente sull’edificio che versa nelle peggiori condizioni. Sull’altro si agirà esternamente e senza la necessità che vengano trasferite delle famiglie».

Dei nuclei familiari che hanno dovuto trovare una sistemazione alternativa «alcuni sono collocati in alloggi di proprietà di Area, ma la maggior parte in appartamenti comunali. - continua Cherchi - L’inizio dei lavori è motivo di grande soddisfazione, c’era la gioia negli occhi delle persone». In attesa della conclusione delle opere, prevista per dicembre, Sabrina Serreli è stata trasferita in altra casa con la propria famiglia: «Siamo molto contenti e terrei ad evidenziare un aspetto per noi molto importante - dichiara - l’atteggiamento dell’assessora Cherchi; ha indossato i guanti e per giorni ha aiutato senza sosta nelle operazioni di trasloco e sostenuto moralmente».

Il comitato

Soddisfazione e preoccupazione si alternano negli umori dei componenti del comitato Ex casermette: «Bene che si stia procedendo con gli interventi - dichiara la presidente Lara Fenu - ma spero si possa fare altrettanto in futuro anche per la riqualificazione del resto del compendio, che rimane in condizioni deplorevoli». Per Matteo Medda, componente del comitato, la speranza «è che le tante famiglie che hanno traslocato possano davvero far ritorno nei propri alloggi, ho paura che una volta sciolta la Giunta comunale per le prossime elezioni, i lavori possano subire rallentamenti o interrompersi».

