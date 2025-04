Ex casermette, arrivano i soldi 

È stato finanziato il progetto per il parco urbano delle ex casermette di Serramanna. Il via libera della Regione all’importante intervento è nella determinazione che assegna ai Comuni le risorse destinate ai progetti di rigenerazione urbana, come la vasta area urbana a metà tra il centro e l’area sportiva del campo Fausto Coppi e il parco Pineta, in via 25 Aprile, caratterizzata dai tre manufatti in mattoni rossi (da qualche decennio ridotti ormai a ruderi) che rivestono una grande importanza storica per il ruolo esercitato durante la Seconda guerra mondiale, quando gli stabili furono adibiti a quartier generale delle truppe Alleate.

L’annuncio

«Abbiamo ottenuto 860mila euro che, uniti alla quota di finanziamento comunale, consentiranno di realizzare un nuovo grande e meraviglioso parco urbano nell'area ex casermette», ha annunciato il sindaco Gabriele Littera che riesce nel progetto di risanare e riqualificare uno spazio abbandonato che negli ultimi trent’anni è stato inserito nei programmi elettorali di tutti i candidati senza però riuscire a realizzare l’opera. «Il parco delle ex casermette sarà caratterizzato da spazi per la cultura, lo sport, il tempo libero, aree verdi, aree espositive e camminamenti che uniranno piazza Venezia, le scuole del Pellico e il parco Pineta, ma queste sono solo alcune delle caratteristiche», prosegue il primo cittadino Littera.

Le cifre

A Serramanna il Municipio, e non solo, guarda con grande attenzione al progetto da oltre un milione e 110mila euro complessivi. La somma necessaria alla riqualificazione e valorizzazione del complesso, storicamente molto importante, acquisito al patrimonio comunale nel 2014, quando l’esecutivo guidato dall’allora sindaco Sergio Murgia era riuscito, al costo simbolico di 51,65 euro, ad affrancare l’immobile dal possesso del Demanio. Ora, con il finanziamento accordato, il sogno può diventare realtà. «Attendiamo di firmare la convenzione di finanziamento e poter appaltare subito questa bellissima nuova opera per tutta la comunità», annotta Gabriele Littera, successore di Murgia alla guida del Municipio, soddisfatto del finanziamento regionale che dà gambe al progetto che candida l’area a diventare luogo di aggregazione ed elemento identitario del paese.

