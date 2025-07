Ex caserme Trieste, nessun futuro 

Gli alberi, soprattutto i ficus, sono cresciuti ovunque. Anche dentro le caserme dove nel tempo è crollato il tetto. Chiome rigogliosissime che spuntano da travi di legno o pezzi di ferro, un’incuria che solo dal drone si può misurare nei dettagli. Ex stallaggi Meloni, viale Trieste: sarebbe bello se lì ci fosse un parco urbano, come piacerebbe al Comune e agli studenti dell’Artistico Fois che nel 2022 hanno immaginato lì un centro culturale con punto di ristoro, sotto il segno del verde. Di certo, qualcosa di diverso rispetto all’abbandono a cui la Regione, che detiene la proprietà, ha condannato questi due ettari nel centro di Cagliari. Ma per ora un futuro diverso non c’è, tutto è destinato a rimanere uguale. «Attualmente non è prevista alcuna cessione», fanno sapere dagli uffici sardi dell’Urbanistica.

La paralisi

Le Caserme Trieste sono diventate zona militare nel 1936, quando la Regia aeronautica italiana requisì l’area per ospitare le officine dell’Aviazione legionaria. Ovvero, il corpo speciale con cui il nostro Paese supportò il generale Franco nei bombardamenti della Spagna (in terra iberica iniziava la guerra civile, da noi c’era il fascismo dal 1922). Prima del 1936, gli ex stallaggi erano nel patrimonio della famiglia Meloni che prima al Tar e poi al Consiglio di Stato ha provato di recente a riprendersi il mano "sa stalla manna”, dove si fermavano i carri merci che da tutta la Sardegna raggiungevano il porto di Cagliari. Ma i giudici amministrativi, sia in primo che in secondo grado, hanno confermato la proprietà pubblica della Regione, a cui il ministero della Difesa cedette il bene nel 1973. «Il contenzioso non è concluso», sottolineano sempre dagli uffici dell’Urbanistica, guidati da Francesco Spanedda. Anche perché nel 1938, quando il prefetto autorizzò l’occupazione permanente da parte dell’Aeronautica, non venne emesso il decreto espropriativo. Sull’assenza di questo documento gli eredi Meloni stanno facendo leva. La costruzione delle Caserme risale invece al 1940.

La desolazione

Le vie Renzo Frau e Cesare Battisti, perpendicolari di viale Trieste, sono i lati corti della proprietà. Il perimetro si completa sul lato delle Ferrovie, a filo con i binari, dove si affaccia una parte degli ex stallaggi. Ma nulla cambia: ovunque edifici diroccati, ad avanzare è solo il verde. Proprio su viale Trieste, i varchi di accesso abusivi non mancano: la rete metallica che fa da muro di cinta è tagliata in più punti. Il risultato sono tante piccole discariche, tra vecchi passeggini, cassette di plastica, buste e confezioni di latta. Ma anche pezzi di pergolato in eternit.

Lo stop

Per gli ex stallaggi sembrava dovesse esserci nuova vita nel 2000, quando Regione e Comune firmarono un accordo di programma per riqualificare l’area. Al posto delle caserme si volevano realizzare uffici pubblici, ma tutto si è fermato per via di un vincolo culturale imposto dal Mibact, a metà del 2023. Lì è consentito riqualificare ma non allineare nuovi mattoni. Di certo non c’è spazio per nuovi palazzi. All’area è stato riconosciuto anche un alto valore ambientale e naturalistico, per via dei ficus, molti secolari e di diverse specie. Una foresta. Era invece il 2017 quando gli ultimi uffici della Polizia municipale lasciarono le caserme Trieste, dove il Comando di Cagliari era stato trasferito nel 1975. Uno degli ingressi era in via Frau, dove le insegne hanno fatto in tempo ad arrugginirsi senza che per gli ex stallaggi sia stato pensato un piano di rinascita.

