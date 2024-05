Ex caserma verso il recupero 

Operai al lavoro nell’ex caserma dei carabinieri per allestire il cantiere attorno al prestigioso immobile di via Simon che è a un passo dal restyling grazie a un finanziamento di tre milioni e 200 mila euro ottenuto nell’ambito del Pnrr. Gli interventi saranno eseguiti da un raggruppamento temporaneo di imprese, (capogruppo la ditta del geometra Giuseppe Angius Costruzioni srl di Porto Torres).Il primo lotto riguarderà la messa in sicurezza di tutte le coperture e l'adeguamento funzionale del piano terra, adibito a sale espositive e riunioni. I piani superiori saranno destinati agli uffici dell’Amministrazione, ma occorrerà reperire ulteriori risorse. Si comincerà dalle coperture: il tetto verrà completamente smontato e rimontato utilizzando le tegole esistenti. Le pareti perimetrali saranno rinforzate con piastre in acciaio, dopodiché gli operai si dedicheranno alla riqualificazione dell’intero piano terra destinato a eventi culturali, mostre e manifestazioni.

Edifici storici

Un’opera importante, che si dovrebbe concludere entro il 2026. «L’ex caserma – ha detto il sindaco Mario Conoci - rappresenta l’ultimo dei grandi edifici del centro storico di importanza strategica che bisognava recuperare». Negli ultimi decenni infatti, le varie amministrazioni che si sono succedute hanno ridato vita a diversi edifici storici della città: dal Complesso di San Michele al Pou Salit fino e Santa Chiara, oggi sede del dipartimento di Architettura. Rimaneva l’ex caserma. L’edificio storico, costruito su tre livelli con una superficie di 1743 metri quadrati e un cortile interno, fino a pochi mesi fa era la sede di un gruppo di associazioni culturali e sociali poi sfrattate proprio per consentire all’impresa di prendere possesso dello stabile. L’iter progettuale non è stato semplice, ma alla fine l’elaborato ha incassato il parere favorevole dal Mibact, direzione generale archeologica delle belle arti e paesaggio Provincia di Sassari, che nell’ambito del parere ritiene pure che possa essere rimesso in luce, o evidenziato, l’antico varco di collegamento della via Simon con le strutture fortificate, la cui muratura di tamponamento è ancora leggibile nella cortina muraria. Per consentire all’impresa di intervenire sullo stabile è stata chiusa al pubblico la piazza Pino Piras.

