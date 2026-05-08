Ex case militari, un tetto per 14 famiglie  

Svolta per quattordici famiglie di Villacidro che da 18 anni sono in attesa degli ex alloggi militari: potranno finalmente avere le chiavi in mano, all’inizio pagando un affitto a canone moderato di circa 400 euro al mese e presto acquistare la casa, assegnata tramite una graduatoria pronta dal 2021. La Regione ha ceduto definitivamente al patrimonio disponibile del Comune gli immobili “Ex scuderie militari Is Muras” e “Fabbricati militari Croce” nelle vie Melis e Nilde Iotti. Si conclude così il lungo iter di passaggi di consegne, tra Demanio dello Stato alla Regione prima e ora al Comune. Soddisfatto il sindaco, Federico Sollai: «Nel rispetto delle leggi in materia di edilizia economica e popolare, finalmente siamo riusciti a soddisfare una minima parte delle esigenze abitative».

La proprietà

È la fine di un percorso virtuoso, lungo e complesso, tra gli enti interessati a favore della comunità. L’iter amministrativo affonda le sue radici nella legge regionale del 5 dicembre 1995, quando, dopo il trasferimento dei beni dal ministero della Difesa, si è resa possibile la cessione ai Comuni di beni non più funzionali ai servizi regionali. Da allora un susseguirsi di passaggi istituzionali fino al 2011, anno della concessione in comodato d’uso gratuito al Comune. E poi nel 2023 il Consiglio comunale ha disposto l’acquisizione al prezzo simbolico di un euro, un passo politico e amministrativo decisivo per la piena proprietà.

La consegna

Col via libera della Regione alla stipula dell’atto notarile si chiude definitivamente il passaggio formale delle aree, obbligato per procedere sia all’assegnazione immediata delle abitazioni sia ad avviare le procedure per la documentazione necessaria alla vendita. «Riuscire a stipulare l’atto di proprietà», dice Sollai, «è per noi un grande risultato. Una risposta concreta a famiglie e giovani coppie che, pur avendo un reddito, faticano ad accedere al mercato immobiliare. Un successo che ci rende orgogliosi e che dimostra come la perseveranza di tutte le amministrazioni che si sono succedute nel tempo possa produrre benefici reali per il territorio».

Edilizia residenziale

Nati dal recupero di vecchi ruderi, un progetto di circa 2 milioni e mezzo di euro, fondi della Regione e 400mila del Comune, rappresentano un esempio avanzato di edilizia residenziale pubblica, progettati per coniugare qualità abitativa, sostenibilità e funzionalità degli spazi. Una superficie interna di 86 metri quadrati ciascuno, distribuita tra tre camere, un disimpegno, una lavanderia, due bagni e un ampio soggiorno con cucina. Dal punto di vista tecnologico ed energetico dotati di impianti di climatizzazione, pannelli solari, integrati da impianti fotovoltaici. Soluzioni che riducono i consumi, quasi autonome sotto il profilo energetico. Un giardino antistante amplia ulteriormente la vivibilità degli spazi.

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