Ex Cartiera, sogni sulla carta 

L’ultimo aggiornamento sull’infinita saga di avvenimenti che hanno scandito gli ultimi 15 anni sulle aree ex Cartiera è che la Regione, a dicembre, ha approvato il preliminare sullo studio di fattibilità per l’infrastrutturazione. Un passaggio obbligatorio che però conferma tempi biblici per l’inizio dei lavori. Dopo l’ultimo fallimento, come una maxi carcassa la Cartiera è stata smembrata da tutte le sue componenti: edifici demoliti, le due macchine continue smontate e date in pasto alle fonderie, decine di ettari fagocitati da imprese che hanno tentato di popolare l’area portuale con nuovi e anonimi capannoni. Il polo nautico è rimasto sulla carta e oggi la produzione di eccellenze del settore si deve soltanto a scommesse slegate da quell’iniziativa.

Quindici anni dopo non è neppure chiaro quale sia l’ente cui spetterà gestire i terreni, ancora meno lo sono i tempi di realizzazione del progetto di infrastrutturazione fresco di proroga amministrativa sull’impegno delle risorse (4,6 milioni). In occasione di una visita a Tortolì (maggio 2021), Quirico Sanna, all’epoca assessore degli Enti locali, diceva che la Regione era pronta a mettere a disposizione del Consorzio industriale le tanto discusse aree dove per un trentennio, nel secolo scorso, brillava l’industria della carta. Al netto dell’amministratore di turno la situazione è paralizzata nel limbo della burocrazia. E chi ha voluto scommettere sulla nautica l’ha fatto a spese proprie oltre quelle aree che tutti vogliono e nessuno le prende.

A metà del 2007 Renato Soru annunciava alla folla riunita nel palazzo di via Mameli l’acquisizione al patrimonio regionale dei 35 ettari delle aree ex Cartiera. Diceva che da lì a poco avrebbero ospitato un eccellente polo nazionale della nautica.

L’iter infinito

Il sindacato

Che i 35 ettari siano, almeno potenzialmente, l’eldorado economico del territorio è risaputo. Lo è altrettanto la lentezza della macchina amministrativa nel completare una procedura lunga e tortuosa iniziata all’indomani dell’ultimo fallimento della società che ha provato a rimettere in piedi le sorti dell’industria. «Si tratta di aree decisive per lo sviluppo locale, i tempi sono maturi perché la telenovela finisca», dichiara Michele Muggianu, 40 anni, segretario confederale di Cisl Ogliastra. Il territorio, che detiene il record per gli indicatori economici più bassi d’Italia, è in attesa di una decisiva sterzata: «Occorre accelerare su un'infrastrutturazione di massima, idonea a essere modificata velocemente in base alla tipologia di investitori interessati. Le aree dovranno restare di proprietà pubblica e se si vogliono impegnare ettari della Zone economiche speciali su quei terreni».

