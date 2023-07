Ex Cartiera, le terre contese: Ladu chiede lumi in Regione 

Marcello Ladu fa pressing sulla Regione per acquisire le aree ex Cartiera. Il sindaco di Tortolì ha inviato una richiesta all’assessorato Enti locali, chiedendo lumi sul procedimento istruito nel 2018 dalla Giunta Pigliaru. «Sollecitiamo la definizione della procedura di cessione delle aree al Comune di Tortolì», ha scritto il sindaco (45 anni). Una richiesta in forza alla delibera con cui, il 10 gennaio 2018, il vicepresidente dell’epoca, Raffaele Paci, dava il nulla osta alla liquidazione della Sarind e, soprattutto, autorizzava gli assessorati degli Enti locali, a cedere a un prezzo simbolico al Comune il compendio ex Cartiera con vincolo di finalità pubblica, in modo che venisse reso disponibile al Consorzio industriale. Quella delibera era subordinata al parere favorevole della Commissione consiliare competente che si sarebbe dovuta esprimere nei quindici giorni successivi al ricevimento della delibera e sul cui esito resiste il mistero. La nota di Ladu è arrivata anche sulla Pec del presidente, Christian Solinas, che giusto mercoledì scorso ha intimato a, Franco Ammendola, di annullare il decreto di esproprio dei 35 ettari. Ammendola aveva manifestato preoccupazione per la richiesta di Saipem agli Enti per la concessione di alcuni ettari nelle aree ex Cartiera. «La notizia - ha sottolineato Ammendola sulla lettera - ha creato vivo allarme in questo Consorzio, preoccupato che l’iniziativa eventualmente avanzata dalla Saipem possa scavalcare l’unico ente preposto e incaricato alla gestione degli sviluppi industriali del territorio». (ro. se.)

RIPRODUZIONE RISERVATA