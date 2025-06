Ex Cartiera, la Regione tende la mano 

Le procedure lumaca sulle aree ex Cartiera sono state contestate (anche) dal Consiglio di Stato. I giudici hanno evidenziato che gli «accordi sono rimasti sostanzialmente ineseguiti per lunghissimo tempo». Ma la Regione respinge le accuse di immobilismo. «Ribadiamo di aver sempre agito per favorire il riutilizzo dell'area dell’ex Cartiera a vantaggio del territorio». A dichiararlo è Francesco Spanedda, assessore degli Enti locali, che replica alle accuse di inerzia nell’assegnazione dell’area mosse (anche) all’amministrazione regionale dal Consorzio industriale. Il cui presidente, Franco Ammendola, ha proceduto all’immissione in possesso dei 35 ettari. Un atto di forza che ha creato imbarazzo sull’asse Regione-Comune.

Il caso

Spanedda riavvolge il nastro di qualche giorno e mette in luce una comunicazione che il suo assessorato ha trasmesso al Consorzio: «Con nota del 20 giugno scorso, la direzione generale degli Enti locali ha manifestato al Consorzio che i terreni erano già stati assegnati al Comune di Tortolì perché li trasferisse al Consorzio, e che gli atti relativi a tale assegnazione non sono mai stati impugnati dal Consorzio stesso». Per meglio inquadrare la vicenda, Spanedda espone la cronistoria più recente: «Nel 2018, dopo la liquidazione della società Sarind, la Regione ha rilevato l'area dell'ex Cartiera, con l'intenzione di cederla al Comune di Tortolì, socio del Consorzio industriale. L'obiettivo era chiaro: garantire che l'ex sito industriale venisse utilizzato per nuove attività produttive, a beneficio dello sviluppo locale. Dal 2018 a oggi, la Regione e il Comune hanno infrastrutturato l’area, investendo risorse regionali».

L’apertura

Dopo l’atto di forza di Ammendola, con il cambio del lucchetto del cancello d’ingresso dell’ex fabbrica e l’affissione del cartello “proprietà privata”, la Regione convoca un tavolo straordinario. «Nel tentativo di trovare una mediazione tra interessi pubblici e privati, abbiamo invitato il Consorzio a un tavolo di trattativa. Registriamo con soddisfazione la disponibilità al dialogo. Un segnale positivo, che auspichiamo porti a una soluzione rapida e condivisa, a beneficio delle imprese e dei lavoratori dell'Ogliastra, da troppo tempo in attesa di veder rinascere un'area dal notevole potenziale economico e sociale», conclude l’esponente della Giunta Todde.

RIPRODUZIONE RISERVATA