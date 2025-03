Ex Cartiera, garanzie per Saipem 

Missione cagliaritana per la delegazione Saipem. Alcuni manager della multinazionale, ieri mattina, si sono imbarcati da Milano per raggiungere la sede di viale Trento dov’erano attesi dalla presidente, Alessandra Todde, e dall’assessore all’Industria, Emanuele Cani. Hanno illustrato il piano industriale della società e gli investimenti nell’Isola che si concentrerebbero tra Cagliari e Arbatax. Proprio sugli interessi in Ogliastra, la delegazione ha ritagliato un momento del vertice ribadendo la volontà di acquisire i 9 ettari delle aree ex Cartiera richiesti per estendere lo stabilimento Intermare, ad Arbatax dal 1972.

La Regione

Non era il fulcro della riunione pomeridiana, ma le parti hanno parlato delle aree ex Cartiera. Delle quali Saipem vorrebbe acquisirne una parte per far lievitare la superficie del sito di via Lungomare. «In un comporto di 35 ettari - ha commentato l’assessore all’Industria, Emanuele Cani, al termine dell’incontro - riteniamo che Saipem debba trovare ospitalità». Ha ribadito la volontà politica della maggioranza, il consigliere Pd Salvatore Corrias. «La delibera della Giunta, che assegna al Comune di Tortolì le aree ex Cartiera, tra finalità di pubblica utilità presuppone anche quella di garantire la tenuta di una realtà importante come quella di Saipem, alla quale la Regione dà fin d’ora ogni garanzia per l’ampliamento della propria attività attività industriale a beneficio del territorio in una l’ottica di crescita socio-economica e occupazionale. Abbiamo sempre lavorato in questo senso».

L’attesa

Una parte della maxi area, quella dell’ex centrale termoelettrica oggi di proprietà della società New G, è divenuta parcheggio per pale eoliche, tutto il resto è una distesa in totale stato d’abbandono. Saipem, cui evidentemente la superficie detenuta in via Lungomare non è più sufficiente per sviluppare le proprie attività (la multinazionale ha un robusto portafoglio commesse), ha bussato in Regione a giugno del 2023. Nei giorni scorsi, la Giunta ha disposto la cessione della proprietà (finora ascritta al patrimonio degli Enti locali), a un prezzo simbolico, al Comune di Tortolì che dovrà mettere il patrimonio immobiliare nella disponibilità del Consorzio industriale. Per scrivere il punto esclamativo alla (lunga) partita burocratica è atteso il passaggio ufficiale che dovrà essere ratificato davanti a un notaio.

