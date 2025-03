«Ex Cartiera, fonte di sviluppo» 

Sul fatto che le aree ex Cartiera siano l’eldorado economico dell’Ogliastra sono tutti d’accordo. Ma la cessione al Comune di Tortolì per renderle disponibili al Consorzio industriale non convince del tutto Franco Ammendola, presidente dell’ente di governo di Baccasara. «Se la volontà è incrementare lo sviluppo del Consorzio perché darle al Comune?». Ad Ammendola ha risposto, seppur indirettamente, Emanuele Cani, assessore regionale all’Industria. «Le possibili iniziative economiche da insediare nel compendio ex Cartiera - ha spiegato presentando la proposta in Giunta - avrebbero una rilevanza strategica per lo sviluppo dell’Ogliastra, coerenti anche con gli indirizzi della politica regionale per il territorio e con le attività di infrastrutturazione e sviluppo già avviate a Tortolì, assolvendo così al vincolo di finalità pubblica degli interventi». Una decina di ettari sono ambiti da Saipem per estendere lo stabilimento dell’Intermare. La multinazionale è in attesa di una svolta, a oltre un anno dalla richiesta.

Ammendola ha comunque benedetto la procedura che ora attende il parere della Prima commissione consiliare. «Finalmente si è sbloccata, dopo tanti anni. Ora vedremo come il Comune vorrà gestire il trasferimento». Cani ha chiarito l’utilità delle aree: «L’importanza strategica degli interventi, specie quelli di natura industriale, e la ricaduta in termini di sviluppo socio-economico favorirebbero il perseguimento di un interesse pubblico superiore consentendo di convogliare importanti capitali privati in grado di determinare un incremento significativo dell’occupazione di personale nelle attività d’impresa e dell’indotto».

Sul trasferimento della proprietà è intervenuta Margherita Tola, leader Fiom Cgil Sardegna centrale: «Accogliamo con favore lo sblocco della gestione delle aree ex Cartiera che hanno un’importanza strategica per lo sviluppo del territorio. In un’ottica di crescita delle realtà presenti e con i piani già programmati di infrastrutturazione dell’area si possono immaginare scenari di sviluppo che sono nelle corde dell’area di Arbatax già da tempo ma che non si sono realizzati. L’industria, in Ogliastra, è una realtà consolidata con produzioni di eccellenza in vari settori che hanno bisogno di opportunità e spazi, anche fisici, di crescita per attirare investimenti e far crescere le realtà presenti». Soddisfatto anche Michele Muggianu, segretario di Cisl Ogliastra: «Salutiamo con favore la delibera della Regione. La cessione delle aree ex Cartiera al Comune di Tortolì consentirà di far partire i cantieri per renderla poi fruibile dalle attività che attendono da troppo tempo».

